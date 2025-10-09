    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor
    Energiekontor kappt Gewinnausblick deutlich - Verzögerungen und Regeländerungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Energiekontor senkt Vorsteuerergebnis auf 30-40 Mio.
    • Projektverzögerungen in D und neue UK-Rahmenbedingungen
    • Aktie fiel nach Gewinnwarnung um 10 Prozent nachbörslich
    Foto: Energiekontor AG

    BREMEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor hat seinen Ausblick wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien spürbar gesenkt. Das Vorsteuerergebnis dürfte in diesem Jahr nur noch zwischen 30 und 40 Millionen Euro betragen statt der bisher angepeilten 70 bis 90 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Bremen mitteilte. Gründe seien Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderte Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte. Die Anleger wurden von der Gewinnwarnung kalt erwischt: Die Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um zehn Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss.

    Zwar könnten die geplanten Kaufverträge für Windparks in mehreren Fällen voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen werden, die Ergebniswirksamkeit werde zu einem größeren Teil jedoch ins Jahr 2026 fallen, hieß es weiter. Wesentliche Vollzugsbedingungen würden aller Voraussicht nach erst nach dem Jahreswechsel erfüllt./men/he

    Energiekontor

    -12,65 %
    +1,19 %
    +5,19 %
    +1,53 %
    -14,34 %
    -44,52 %
    +26,63 %
    +276,02 %
    +319,39 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,71 % und einem Kurs von 42,95 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 18:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 572,32 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 154,00EUR was eine Bandbreite von +184,67 %/+274,70 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
