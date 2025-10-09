Energiekontor kappt Gewinnausblick deutlich - Verzögerungen und Regeländerungen
- Energiekontor senkt Vorsteuerergebnis auf 30-40 Mio.
- Projektverzögerungen in D und neue UK-Rahmenbedingungen
- Aktie fiel nach Gewinnwarnung um 10 Prozent nachbörslich
BREMEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor hat seinen Ausblick wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien spürbar gesenkt. Das Vorsteuerergebnis dürfte in diesem Jahr nur noch zwischen 30 und 40 Millionen Euro betragen statt der bisher angepeilten 70 bis 90 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Bremen mitteilte. Gründe seien Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderte Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte. Die Anleger wurden von der Gewinnwarnung kalt erwischt: Die Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um zehn Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss.
Zwar könnten die geplanten Kaufverträge für Windparks in mehreren Fällen voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen werden, die Ergebniswirksamkeit werde zu einem größeren Teil jedoch ins Jahr 2026 fallen, hieß es weiter. Wesentliche Vollzugsbedingungen würden aller Voraussicht nach erst nach dem Jahreswechsel erfüllt./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,71 % und einem Kurs von 42,95 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 18:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 572,32 Mio..
Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 154,00EUR was eine Bandbreite von +184,67 %/+274,70 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Energiekontor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Leerverkäufer Voleo ist verschwunden.
ich hab auch noch was zum großen Ganzen. Christian Stöcker (der einst den Begriff „Batterietsunami“ bei Spiegel Online geprägt hat) über „Männer, die die Welt verbrennen“.
Es zeigt all die Potentiale hier - und vermittelt eine Idee davon, wie es überhaupt kommen kann, dass das Sentiment für so eine überragend tolle Sache wie Wind- und Solar derart in den Keller rauschen konnte. Aber in the long run führt kein Weg an EE vorbei. Und ich bin nach wie vor sicher, dass der kurstechnisch lahme Gaul hier zu den weeeeit überdurchschnittlich schnellen Rennpferden an der Börse werden wird. Das so ein ordentlich wachsender und dabei stabil aufgestellter Laden wie EKT nur mit KGV’25 von sagen wir 10-14 bewertet ist, bleibt mir ein Rätsel. Ich bin überzeugt: Die nächsten 3 Jahre werden hier richtig dufte 🙂
https://podcasts.apple.com/de/podcast/alles-wird-strom-energiewende-jetzt/id1798948466?i=1000729349196
Interessante Artikel vom 18.12.2024 und 04.10.2025 im NDR Portal:
Rekordjahr bei den Windkraft-Genehmigungen ( 18.12.2024 )