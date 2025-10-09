Energiekontor kappt Gewinnausblick deutlich - Verzögerungen und Regeländerungen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,71 % und einem Kurs von 42,95 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 18:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 572,32 Mio..

Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 154,00EUR was eine Bandbreite von +184,67 %/+274,70 % bedeutet.