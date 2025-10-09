Energiekontor - Aktie unter Druck -11,80 % - 09.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Energiekontor Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -11,80 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Energiekontor-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,01 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um +3,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Energiekontor -4,76 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,24 % geändert.

Energiekontor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,07 % 1 Monat +5,27 % 3 Monate +2,01 % 1 Jahr -13,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die reduzierte Ergebnisprognose von Energiekontor für 2025, die auf 30-40 Millionen Euro gesenkt wurde. Anleger äußern Bedenken über die Kursentwicklung nach einem Rückgang von 10% und der Unsicherheit bezüglich der Projektverkäufe, die sich auf 2026 verschieben könnten. Während einige auf eine Stabilisierung im vierten Quartal hoffen, gibt es auch Skepsis über die langfristige Entwicklung der Aktie, insbesondere aufgrund niedriger Strompreise in Deutschland.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 589,05 Mio.EUR wert.

Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor hat seinen Ausblick wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien spürbar gesenkt. Das Vorsteuerergebnis dürfte in diesem Jahr nur noch zwischen 30 und 40 Millionen Euro betragen statt der …

Energiekontor AG faces financial adjustments for 2025 due to project delays and regulatory shifts, with earnings now expected to be significantly lower. Further details are available through their Investor Relations.

Energiekontor AG korrigiert ihre Prognose für 2025 und reduziert die erwarteten Gewinne. Projektverzögerungen und neue Rahmenbedingungen in Deutschland und Großbritannien sind die Hauptgründe. Abschlüsse werden bis Ende 2025 erwartet, doch die …

Energiekontor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.