WHO präqualifiziert den oralen Cholera-Impfstoff Shanchol und sichert damit die weltweite Versorgungssicherheit

„Shanchol wurde als erschwingliche, leicht zugängliche Lösung für Länder konzipiert, die mit wiederholten Choleraausbrüchen konfrontiert sind. Mit der Präqualifikation von Shanchol durch die WHO wird der Gründungsauftrag weitergeführt", so Dr. K.I. Varaprasad Reddy, Gründer von Shantha Biotechnics.

HYDERABAD, Indien, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Shanchol, der ursprünglich von Shantha Biotechnics entwickelte orale Cholera-Impfstoff, hat von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Präqualifikation erhalten. Dieser Meilenstein ermöglicht es globalen Beschaffungsagenturen wie UNICEF, Gavi und PAHO, Shanchol für den Einsatz in Ländern zu beziehen, in denen Cholera nach wie vor eine große Herausforderung für die öffentliche Gesundheit darstellt.

Im Laufe der Jahre wurden im Rahmen von UNICEF-geführten Impfkampagnen weltweit fast 40 Millionen Dosen Shanchol ausgegeben. Nachdem die Produktion unter dem früheren Eigentümer pausierte, hat GCBC Vaccines Pvt. Ltd. (ehemals Shantha) die Produktion wieder aufgenommen, wobei die WHO eine Inspektion vor Ort durchführte und die Präqualifikation übertrug. Shanchol ist nach wie vor der einzige in Indien hergestellte orale Cholera-Impfstoff mit Präqualifikation durch die WHO und unterstreicht damit die wichtige Rolle Indiens bei der Sicherstellung der weltweiten Versorgung.

„Als Teil der Gründerfamilie von Gland Pharma habe ich gesehen, wie die weltklasse sterile Herstellung aus Indien das globale Gesundheitswesen verändern kann. Mit der Wiederaufnahme der Produktion von Shanchol stellen wir mit der gleichen Sorgfalt und Zuverlässigkeit sicher, dass dieser lebensrettende Impfstoff weltweit verfügbar bleibt", so Dr. Ravi Penmetsa, Managing Director, GCBC Vaccines Pvt. Ltd.

„Dieser Meilenstein unterstreicht den erneuten Einsatz von Shantha für die globale Gesundheit. Wir wollen sicherstellen, dass Impfstoffe wie Shanchol zuverlässig sowie kostengünstig die Länder erreichen, die sie am dringendsten benötigen. Gleichzeitig arbeiten wir daran, weitere erschwingliche sowie innovative Impfstoffe aus unserer Pipeline auf den Weltmarkt zu bringen und damit die Tradition von Shantha fortzusetzen, den Zugang zu lebensrettenden Impfungen zu erweitern", sagte Dr. Vishy Chebrol, Executive Director, GCBC Vaccines Pvt. Ltd.

Informationen zu Shanchol

Shanchol ist ein bivalenter, abgetöteter Cholera-Schluckimpfstoff, der gegen Vibrio cholerae O1 und O139 wirksam ist. Er ist ein Eckpfeiler der von UNICEF koordinierten Reaktionen auf Krankheitsausbrüche sowie der präventiven Impfkampagnen und schützt Millionen von Menschen weltweit. Mit der PQ-Zulassung der WHO wird Shanchol weiterhin in großem Umfang geliefert, um die internationale Nachfrage und den Impfbedarf auf Länderebene zu decken.

Informationen zum Hersteller

Shanchol wurde ursprünglich von Shantha Biotechnics entwickelt, das in den 1990er Jahren als eines der bahnbrechenden Biotech-Unternehmen Indiens gegründet wurde. Im Jahr 2009 wurde das Unternehmen von Sanofi übernommen und erlangte dadurch weltweite Anerkennung als zuverlässiger Impfstofflieferant. Im Jahr 2024 wurden die Anlagen von Shantha, einschließlich Shanchol, übernommen von GCBC Vaccines Pvt. Ltd. Heute wird Shanthas Erbe durch die Wiederbelebung des Unternehmens und dessen Mission, hochwertige, erschwingliche Qualitätsimpfstoffe zu liefern, die den Zugang zu lebensrettenden Impfungen weltweit erweitern, fortgesetzt.

Informationen dazu finden Sie auf https://gcbcvaccines.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2791441/Shantha_GCBC_Shanchol_WHO_PQ.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2791442/Shantha_GCBC_Vaccines_Logo.jpg

