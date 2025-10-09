NVIDIA Aktie gewinnt an Wert - 09.10.2025

Die NVIDIA Aktie konnte bisher um +2,59 % auf 166,86€ zulegen. Das sind +4,22 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NVIDIA Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +20,44 %.

Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um +2,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,05 % gewonnen.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,62 % 1 Monat +14,79 % 3 Monate +20,44 % 1 Jahr +35,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursziele und Bewertungen von NVIDIA, die von Analysten auf 300 USD angehoben wurden. Die fundamentale Stärke des Unternehmens, insbesondere im KI-Sektor, wird hervorgehoben. Die bevorstehenden Quartalszahlen am 19. November werden als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen. Insgesamt herrscht eine optimistische Marktstimmung, da NVIDIA trotz eines rückläufigen Marktes an Wert gewinnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,07 Bil. wert.

An einem Tag voller Kontraste zeigen die deutschen Indizes Stärke, während die US-Märkte Verluste hinnehmen müssen. Diese divergierenden Trends spiegeln die unterschiedlichen Marktstimmungen wider.

Die US-Börsen haben am Donnerstag auf hohem Niveau leicht nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 und der umfassende Technologiewerte-Index Nasdaq Composite hatten zwar im frühen Handel einmal mehr Rekordhöhen erreicht, doch der Schwung ließ schnell …

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley “Calling USA” richten wir heute den Fokus auf die Chipbanche. Was sind die Top 10 der Branche und warum werden die kommenden Wochen besonders wichtig für die Industrie? Wir hinterfragen die neuesten Entwicklungen und Kooperationen: Was bedeutet es, wenn der treue Nvidia-Kunde OpenAI mit AMD fremd geht? Wie stark ist die Position von Nvidia, wo hat der Chipgigant überall seine Finger im Spiel? Zudem richten wir den Blick auf Dell, AppLovin, PayPal, Palantir, die Comercia-Übernahme und Polymarket.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.