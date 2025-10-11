Eine der sichersten Dividendenaktien der Welt – Ausschüttungen seit 155 Jahren

Obwohl RBC keinen Dividendenaristokraten-Status erreicht (dies erfordert 25 Jahre kontinuierlicher Dividendensteigerungen), ist die Bank mit 15 Jahren in Folge steigender Dividenden als Dividenden-Contender bekannt. Ein noch viel aussagekräftigeres Zeichen für ihre langfristige Dividendenzuverlässigkeit sind die beständigen Ausschüttungen seit 1870 und die Fähigkeit, auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten stabile Dividenden zu bieten.

In der letzten Woche haben wir uns Rubis als Dividendenaristokraten angesehen, der trotz eines starken Kursanstiegs weiterhin eine hohe Dividende bietet. Heute wenden wir uns der Royal Bank of Canada (RBC) zu, einem weiteren beeindruckenden Unternehmen mit langjähriger Dividendenhistorie und einer starken Profitabilität. Dank seiner Stabilität und stetiger Dividendensteigerungen ist die Aktie nicht uninteressant für langfristig orientierte Einkommensinvestoren.

Unternehmen und Geschichte:

Die Royal Bank of Canada (RBC) wurde 1864 gegründet und ist heute die größte Bank des Landes mit einer Marktkapitalisierung von 283 Milliarden kanadischen Dollar (etwa 175 Milliarden Euro). Seit 1870 schüttet RBC regelmäßig Dividenden aus, also mittlerweile seit 155 Jahren, was die Bank zu einem der verlässlichsten Dividendenzahler der Welt macht.

RBC ist in den Geschäftsbereichen Bankdienstleistungen, Vermögensverwaltung, Investmentbanking und Versicherung tätig und hat eine starke Marktpräsenz in Kanada sowie eine wachsende Position in den USA und anderen internationalen Märkten. Das Unternehmen hat sich durch Technologieinvestitionen, eine starke Kapitalbasis und langfristige Kundenbeziehungen als äußerst resilient und profitabel erwiesen.

Branche, Chancen und Risiken:

Als führende Bank im kanadischen Finanzsektor bietet RBC stabile Einnahmen durch Kredite, Hypotheken und Finanzdienstleistungen. Das Geschäftsmodell basiert auf einer breiten Diversifikation, sowohl in traditionellen Bankdienstleistungen als auch in Vermögensverwaltung und Versicherungen. Die Bank profitiert von den stabilen kanadischen Finanzmärkten und hat in den letzten Jahren ihre Präsenz in den USA und international verstärkt.

Chancen bestehen in den wachstumsstarken Märkten und der fortlaufenden Digitalisierung des Bankensystems. Risiken ergeben sich aus zinsabhängigen Geschäftsmodellen (Zinssatzänderungen), der volatilen Wirtschaftslage und regulatorischen Änderungen im Bankensektor.

Dividende und Historie

RBC schüttet viermal pro Jahr Dividenden aus und hat diese in den letzten Jahren jeweils zweimal jährlich erhöht, was auf die starke Profitabilität und Cashflow-Stabilität des Unternehmens hinweist. Diese regelmäßigen und doppelten Erhöhungen machen RBC zu einer sehr attraktiven Dividendenaktie für langfristige Einkommensinvestoren.

Im Jahr 2025 wird RBC voraussichtlich eine Gesamtjahresdividende von 6,04 kanadischen Dollar pro Aktie ausschütten – eine Steigerung von 8 Prozent im Vergleich zu 2024. Die nächste Quartalsdividende von 1,54 CAD wird am 24. November 2025 ausgezahlt, der Ex-Tag ist am 27. Oktober.

Von FactSet zusammengestellte Analysten-Prognosen sagen durchschnittlich eine Erhöhung der Dividende in 2026 auf 6,50 CAD voraus und für 2027 auf 6,85 CAD. Das entspräche einer Rendite von 3,4 Prozent. RBC glänzt nicht mit einer traumhaften Rendite, wie das einige der Tankeraktien tun, die wir im Radar hatten, dafür aber mit einer außergewöhnlichen Sicherheit. Die Ausschüttungen werden wahrscheinlich noch lange fließen, nachdem einige der Hochdividendenwerte längst vom Markt sind.

Profitabilität und Finanzkennzahlen:

RBC gehört zu den profitabelsten Banken Kanadas, mit einem Return on Equity (ROE) von aktuell etwa 17 Prozent (14,4% in 2024) und einer starken Eigenkapitalquote. Das Unternehmen erzielt stabile, wiederkehrende Einkünfte und ist gut positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hohe Gewinne zu erzielen.

Für das Jahr 2024 hat RBC einen Nettogewinn von 16,24 Milliarden kanadischen Dollar erzielt, was eine solide Rentabilität und eine hervorragende Kapitalbasis zeigt. Dies macht RBC zu einem attraktiven Dividendenzahler, der auch in Krisenzeiten verlässliche Ausschüttungen bieten kann.

Vergleich zu anderen kanadischen Banken:

Toronto-Dominion Bank (TD): Dividendenrendite ca. 3,8 Prozent

Bank of Nova Scotia (Scotiabank, hier im Radar): Dividendenrendite ca. 4,9 Prozent

RBC liegt im Dividendenvergleich etwas unter anderen kanadischen Banken, bietet jedoch eine langfristige Dividendenstabilität und kontinuierliche Erhöhungen, was sie zu einer sehr sicheren Wahl für Dividendeninvestoren macht. Im Vergleich zu Scotiabank und TD bietet RBC eine geringere Dividendenrendite, hat aber durch ihre Größe, langfristige Ausschüttungssteigerung und Profitabilität die Nase vorn, was die Sicherheit der Dividende betrifft.

Das sagen die Experten:

Analysten bewerten die Royal Bank of Canada (RBC) insgesamt im Schnitt mit der Empfehlung "Kaufen". Die Bank habe sich als äußerst stabil und profitabel erwiesen, was sich in einer starken Bilanz, einem robusten Geschäftsmodell und einer langfristig hohen Dividendenrendite widerspiegele, erklärte jüngst JPMorgan. Analysten heben besonders die Rentabilität von RBC hervor, mit einem Return on Equity (ROE) von etwa 17 Prozent und einer soliden Eigenkapitalquote, die für die Bank eine finanzielle Resilienz auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gewährleistet. Zudem erwarten viele Analysten, dass die Dividendensteigerungen auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Das mittlere Kursziel der 15 von MarketScreener erfassten Experten, die die Aktie beobachten, impliziert mit 209 CAD ein Aufwärtspotenzial von 3,9 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Die Aktie von RBC hat in diesem Jahr bereits rund 17 Prozent an Wert gewonnen. In den vergangenen 6 Monaten ging es um etwa 31 Prozent aufwärts. Die Bank zählt mit einem Marktwert von rund 283 Milliarden CAD (175 Mrd. Euro) zu den 10 größten Banken der Welt. Zum Vergleich: Deutschlands Marktführer, die Deutsche Bank, kommt aktuell auf 58,5 Milliarden Euro Marktwert.

Beispielrechnung für 12.000 Euro Dividendeneinnahmen pro Jahr:

Um mit der RBC-Aktie ein jährliches Dividendeneinkommen von 12.000 Euro zu erzielen, müsste ein Anleger bei einer Ausschüttung von 6,04 CAD etwa 3.200 Aktien erwerben. Bei einem Aktienkurs von 201,20 kanadischen Dollar beträgt der erforderliche Kapitaleinsatz somit rund 397.000 Euro. RBC verfügt über einen so genannten Dividend Reinvestment Plan (DRIP), mit dem Dividenden automatisch (zum Tageskurs) in weitere Anteile an dem Unternehmen umgewandelt werden können.

Zum Vergleich: Beim Dividendenaristokraten Rubis in der vergangenen Woche waren es 183.000 Euro. Bei der Deutschen Bank, die lediglich auf eine Dividendenrendite von 2,26 Prozent kommt, wäre der Einsatz von etwa 532.000 Euro notwendig.

Fazit:

Die Royal Bank of Canada (RBC) ist eine der sichersten und stabilsten Dividendenaktien weltweit, die sich durch 155 Jahre kontinuierlicher Dividendenzahlungen und eine langjährige Tradition der Dividendensteigerung auszeichnet. Mit einer Dividende von voraussichtlich 6,04 kanadischen Dollar für 2025 und einer nicht sehr renditestarken, aber stabilen Ausschüttungspolitik bleibt RBC ein verlässlicher Einkommenswert für langfristige Dividendeninvestoren.

Dank ihrer Profitabilität, einem robusten Geschäftsmodell und einer starken Marktstellung in Kanada sowie den USA bietet die Bank nicht nur eine stabile Einkommensquelle, sondern auch Kapitalwachstumspotential. Analysten sehen RBC als eine der besten Bankaktien für Dividendeninvestoren, die sowohl Sicherheit als auch Wachstum suchen.

Steuerliche Behandlung kanadischer Dividenden

Für deutsche Anleger unterliegen kanadische Dividenden einer Quellensteuer von 25 Prozent. Dank des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und Kanada wird diese Quellensteuer jedoch auf 15 Prozent reduziert, wenn Anleger das Formular W-8BEN bei ihrem Broker einreichen.

In Deutschland müssen Dividenden aus Kanada zusätzlich mit der Abgeltungssteuer von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer versteuert werden. Allerdings kann die bereits gezahlte kanadische Quellensteuer von 15 Prozent auf die deutsche Steuer angerechnet werden. Dadurch ergibt sich eine effektive Steuerbelastung von etwa 26,25 Prozent für kanadische Dividenden.

Übersicht zur Dividende von Royal Bank of Canada (RBC)*

Marktkapitalisierung: 282,7 Milliarden kanadische Dollar (175 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 15 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: mindestens 25 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: mindestens 155 Jahre in Folge



Zeitplan

27.08.2025: Dividendenankündigung

27.10.2025: Record Day / Ex-Dividende

24.11.2025: Dividendenzahlung

* Quelle: Royal Bank of Canada.

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in CAD 2027 3,41e 6,85e 2026 3,23e 6,50e 2025 3,00e 6,04e 2024 3,23 5,60 2023 3,99 5,34 2022 3,90 4,96 2021 3,22 4,32 2020 4,10 4,29 2019 3,96 4,07

* Quellen: RBC, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für 2025 und die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

