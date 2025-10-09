Börsen Update
Börsen Update USA - 09.10. - Dow Jones schwach -0,59 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.341,49 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,81 %, Salesforce +2,33 %, Merck & Co +1,88 %, Johnson & Johnson +0,98 %, Coca-Cola +0,81 %
Flop-Werte: Boeing -2,80 %, 3M -2,04 %, Honeywell International -1,74 %, Travelers Companies -1,52 %, Walmart -1,32 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:40) bei 25.015,64 PKT und fällt um -0,44 %.
Top-Werte: PepsiCo +4,01 %, Axon Enterprise +3,35 %, NVIDIA +2,81 %, Netflix +2,56 %, MercadoLibre +2,43 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -4,51 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,66 %, Micron Technology -2,46 %, ON Semiconductor -2,40 %, GLOBALFOUNDRIES -2,32 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.724,86 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: Albemarle +6,45 %, Delta Air Lines (DE) +5,00 %, Kenvue +4,40 %, PepsiCo +4,01 %, Oracle +3,89 %
Flop-Werte: Dell Technologies Registered (C) -4,80 %, AppLovin Registered (A) -4,51 %, Stanley Black & Decker -4,13 %, D.R. Horton -3,93 %, Newmont Corporation -3,65 %
