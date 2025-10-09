    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPepsiCo AktievorwärtsNachrichten zu PepsiCo

    Besonders beachtet!

    PepsiCo - Aktienkurs springt nach oben +4,01 % - 09.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PepsiCo Aktie bisher um +4,01 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PepsiCo Aktie.

    Foto: PepsiCo

    PepsiCo ist ein führender globaler Anbieter von Getränken und Snacks, bekannt für Marken wie Pepsi, Lay's und Gatorade. Mit einer starken Marktpräsenz konkurriert es direkt mit Coca-Cola und Nestlé. Die Diversifikation in Getränke und Snacks sowie kontinuierliche Innovationen sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

    PepsiCo Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PepsiCo Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,01 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von PepsiCo einen Gewinn von +3,93 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PepsiCo Aktie damit um -1,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,50 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

    PepsiCo Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,80 %
    1 Monat -0,65 %
    3 Monate +3,93 %
    1 Jahr -22,92 %

    Informationen zur PepsiCo Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PepsiCo Aktien. Damit ist das Unternehmen 170,18 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update USA - 09.10. - Dow Jones schwach -0,59 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Verluste - Zurückhaltung nach Rekordjagd


    Die US-Börsen haben am Donnerstag auf hohem Niveau nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 und der umfassende Technologiewerte-Index Nasdaq Composite hatten zwar im frühen Handel einmal mehr Rekordhöhen erreicht, doch der Schwung ließ schnell wieder …

    Leichte Verluste - S&P 500 kurz auf Rekordhoch


    Die US-Börsen haben am Donnerstag auf hohem Niveau leicht nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 und der umfassende Technologiewerte-Index Nasdaq Composite hatten zwar im frühen Handel einmal mehr Rekordhöhen erreicht, doch der Schwung ließ schnell …

    PepsiCo Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PepsiCo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PepsiCo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PepsiCo

    +4,17 %
    -1,44 %
    -0,28 %
    +4,14 %
    -22,53 %
    -27,65 %
    +2,35 %
    +36,88 %
    +1.051,57 %
    ISIN:US7134481081WKN:851995



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



