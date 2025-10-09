Zukunft gestalten mit Geo-KI, Datensouveränität und Reality Capturing (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAutodesk AktievorwärtsNachrichten zu Autodesk

    Frankfurt (ots) - Drei Tage lang war Frankfurt das Zentrum der globalen
    Geoinformationsbranche. Mit über 18.500 Besucher:innen aus 119 Ländern in der
    Expo, 530 Ausstellern und über 1.200 Kongressteilnehmer:innen aus 52 Ländern
    zeigte die INTERGEO 2025: Sie ist mehr als Messe und Kongress - sie ist der
    Gestaltungsraum für die Zukunft einer ganzen Branche.

    Mit über 100 Referent:innen setzte die INTERGEO CONFERENCE, verantwortet vom DVW
    e.V., erneut Maßstäbe. Im Fokus standen die Themen, die die internationale
    Community bewegen: Geo-KI, Digitale Zwillinge, Erdbeobachtung, Unmanned System,
    BIM, Geoinformation, Open Data und Datensouveränität.

    Thematisch in der Tiefe ergänzt wurde die INTERGEO CONFERENCE durch die
    wissenschaftliche Tagung FroGS (Frontiers of Geodetic Science).

    Die Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V., die im Rahmen der INTERGEO
    ihren 72. Deutschen Kartographie-Kongress abhielt, integrierte ihre Themen rund
    um KI und Smart Mapping nahtlos in die CONFERENCE.

    "Die INTERGEO 2025 in Frankfurt hat eindrucksvoll die Stärke und
    Innovationskraft unserer Branche unter Beweis gestellt und ihre Rolle als
    führende Plattform für die Gestaltung einer nachhaltigen, digitalen Zukunft
    bestätigt", sagt Prof. Dr.-Ing. Rudolf Staiger, Präsident des DVW e.V. -
    Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement sowie Veranstalter
    der INTERGEO. "Geodaten in Kombination mit Künstlicher Intelligenz sind der
    zentrale Schlüssel, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen -
    von der Klimaanpassung bis zur Energiewende. Gleichzeitig gewinnt die Frage der
    Validierung an Bedeutung. Genau hier setzt die INTERGEO an - als Plattform, um
    diese wissenschaftlichen, ethischen und rechtlichen Fragen gemeinsam zu
    diskutieren und voranzubringen."

    Auf der INTERGEO wurde erlebbar, wie Technologie direkt in Anwendungen umgesetzt
    wird:

    - In den Earth Observation Sessions (in Kooperation mit dem DLR) wurden
    Klimastrategien präsentiert - von der Waldbrandfrüherkennung bis zum
    Hochwasserschutz.
    - Digitale Zwillinge und BIM zeigten, wie sich Infrastrukturen resilient
    gestalten und Bauprozesse effizient optimieren lassen.
    - Scanning- und Vermessungstechnologien lieferten Präzision in Vermessung und
    3D-Modellierung.

    Mit der INTERGEO 2025 zeigte sich die Veranstaltung auch konzeptionell klarer
    strukturiert als in den Vorjahren. Neue Formate schärften das Profil und machten
    die Themen der Branche noch greifbarer:

    - der Application Dome mit praxisnahen Lösungen u.a. aus Smart City, Bauwesen,
    Mobilität und Energie,
    - die Main Stage mit Fokus auf Geo-KI, Sensorintegration und Workflows,
