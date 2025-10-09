Zukunft gestalten mit Geo-KI, Datensouveränität und Reality Capturing (FOTO)

Frankfurt (ots) - Drei Tage lang war Frankfurt das Zentrum der globalen

Geoinformationsbranche. Mit über 18.500 Besucher:innen aus 119 Ländern in der

Expo, 530 Ausstellern und über 1.200 Kongressteilnehmer:innen aus 52 Ländern

zeigte die INTERGEO 2025: Sie ist mehr als Messe und Kongress - sie ist der

Gestaltungsraum für die Zukunft einer ganzen Branche.



Mit über 100 Referent:innen setzte die INTERGEO CONFERENCE, verantwortet vom DVW

e.V., erneut Maßstäbe. Im Fokus standen die Themen, die die internationale

Community bewegen: Geo-KI, Digitale Zwillinge, Erdbeobachtung, Unmanned System,

BIM, Geoinformation, Open Data und Datensouveränität.





Thematisch in der Tiefe ergänzt wurde die INTERGEO CONFERENCE durch diewissenschaftliche Tagung FroGS (Frontiers of Geodetic Science).Die Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V., die im Rahmen der INTERGEOihren 72. Deutschen Kartographie-Kongress abhielt, integrierte ihre Themen rundum KI und Smart Mapping nahtlos in die CONFERENCE."Die INTERGEO 2025 in Frankfurt hat eindrucksvoll die Stärke undInnovationskraft unserer Branche unter Beweis gestellt und ihre Rolle alsführende Plattform für die Gestaltung einer nachhaltigen, digitalen Zukunftbestätigt", sagt Prof. Dr.-Ing. Rudolf Staiger, Präsident des DVW e.V. -Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement sowie Veranstalterder INTERGEO. "Geodaten in Kombination mit Künstlicher Intelligenz sind derzentrale Schlüssel, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen -von der Klimaanpassung bis zur Energiewende. Gleichzeitig gewinnt die Frage derValidierung an Bedeutung. Genau hier setzt die INTERGEO an - als Plattform, umdiese wissenschaftlichen, ethischen und rechtlichen Fragen gemeinsam zudiskutieren und voranzubringen."Auf der INTERGEO wurde erlebbar, wie Technologie direkt in Anwendungen umgesetztwird:- In den Earth Observation Sessions (in Kooperation mit dem DLR) wurdenKlimastrategien präsentiert - von der Waldbrandfrüherkennung bis zumHochwasserschutz.- Digitale Zwillinge und BIM zeigten, wie sich Infrastrukturen resilientgestalten und Bauprozesse effizient optimieren lassen.- Scanning- und Vermessungstechnologien lieferten Präzision in Vermessung und3D-Modellierung.Mit der INTERGEO 2025 zeigte sich die Veranstaltung auch konzeptionell klarerstrukturiert als in den Vorjahren. Neue Formate schärften das Profil und machtendie Themen der Branche noch greifbarer:- der Application Dome mit praxisnahen Lösungen u.a. aus Smart City, Bauwesen,Mobilität und Energie,- die Main Stage mit Fokus auf Geo-KI, Sensorintegration und Workflows,