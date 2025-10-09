Finanzkrise 2.0 begonnen? Verschwundene Milliarden, KI-Blase, Gold, Silber!

Während die KI-Blase die Schlagzeilen dominiert, gibt es ein vermutlich viel relevanteres Thema: hat die Finanzkrise 2.0 begonnen? Denn mit der Pleite des Autozulieferers First Brands ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs sichtbar geworden von fehlenden Milliarden und Sicherheiten, die gleichzeitig bei mehreren Kreditgebern hinterlegt wurden. Nun will die geschädigte BlackRock Geld von dem Finanzierer Jefferies abziehen - das ist ein Muster, das wir aus der Finanzkrise 1.0 kennen! Und das könnte auch bei Finanzierungen im Bereich KI der Fall sein - was die Zirkel-Investitionen der KI-Firmen erklären würde! Und: Silber erreicht ein neues Allzeithoch, fällt aber dann ebenso wie Gold stark. Was ist da los?

