    Marktgeflüster

    Finanzkrise 2.0 begonnen? Verschwundene Milliarden, KI-Blase, Gold, Silber!

    Fehlende Milliarden und Sicherheiten, die gleichzeitig bei mehreren Kreditgebern hinterlegt wurden

    Während die KI-Blase die Schlagzeilen dominiert, gibt es ein vermutlich viel relevanteres Thema: hat die Finanzkrise 2.0 begonnen? Denn mit der Pleite des Autozulieferers First Brands ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs sichtbar geworden von fehlenden Milliarden und Sicherheiten, die gleichzeitig bei mehreren Kreditgebern hinterlegt wurden. Nun will die geschädigte BlackRock Geld von dem Finanzierer Jefferies abziehen - das ist ein Muster, das wir aus der Finanzkrise 1.0 kennen! Und das könnte auch bei Finanzierungen im Bereich KI der Fall sein - was die Zirkel-Investitionen der KI-Firmen erklären würde! Und: Silber erreicht ein neues Allzeithoch, fällt aber dann ebenso wie Gold stark. Was ist da los?

    Hinweise aus Video:

    1. Nassim Taleb warnt vor Crash – US-Schuldenkrise als „Weißer Schwan“

    2. Aktienmarkt: Dieser Indikator warnt vor Ärger bei Tech-Aktien

    3. InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

     

    Das Viddeo "Finanzkrise 2.0 begonnen? Verschwundene Milliarden, KI-Blase, Gold, Silber!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
