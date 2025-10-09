Die Probleme der Autoindustrie liegen in der inländischen Politik
Straubing (ots) - Ein Gipfeltreffen ist immer ein mit hohen Erwartungen
verbundenes Ereignis. Denn auf dem Gipfel versammeln sich in aller Regel
Menschen, die viel zu sagen haben, die vor Kompetenz strotzen und denen man
folglich sehr viel zutraut. Nun haben freilich manche dieser Ereignisse das
verehrte Publikum arg enttäuscht, weil außer Spesen und schöner Worte nichts
gewesen ist. Leider muss man das soeben stattgefundene Treffen rund um die
Autoindustrie auf höchster Ebene auch unter dieser Rubrik ablegen. Alles, was
von dort verlautet, ist schon lange bekannt, die Absichtserklärungen inklusive.
Die Probleme der Branche liegen wie ein aufgeschlagenes Buch auf dem Tisch, es
gibt nichts, was nicht schon viele Male in der Öffentlichkeit diskutiert worden
wäre. Das beginnt beim Befund, führt über die Ursachen der Misere und endet bei
den Maßnahmen zur Behebung der Probleme, die von den verschiedenen Seiten
vorgeschlagen werden.
