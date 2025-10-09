Die Probleme der Autoindustrie liegen in der inländischen Politik

Straubing (ots) - Ein Gipfeltreffen ist immer ein mit hohen Erwartungen

verbundenes Ereignis. Denn auf dem Gipfel versammeln sich in aller Regel

Menschen, die viel zu sagen haben, die vor Kompetenz strotzen und denen man

folglich sehr viel zutraut. Nun haben freilich manche dieser Ereignisse das

verehrte Publikum arg enttäuscht, weil außer Spesen und schöner Worte nichts

gewesen ist. Leider muss man das soeben stattgefundene Treffen rund um die

Autoindustrie auf höchster Ebene auch unter dieser Rubrik ablegen. Alles, was

von dort verlautet, ist schon lange bekannt, die Absichtserklärungen inklusive.

Die Probleme der Branche liegen wie ein aufgeschlagenes Buch auf dem Tisch, es

gibt nichts, was nicht schon viele Male in der Öffentlichkeit diskutiert worden

wäre. Das beginnt beim Befund, führt über die Ursachen der Misere und endet bei

den Maßnahmen zur Behebung der Probleme, die von den verschiedenen Seiten

vorgeschlagen werden.



