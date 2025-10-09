    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Probleme der Autoindustrie liegen in der inländischen Politik

    Straubing (ots) - Ein Gipfeltreffen ist immer ein mit hohen Erwartungen
    verbundenes Ereignis. Denn auf dem Gipfel versammeln sich in aller Regel
    Menschen, die viel zu sagen haben, die vor Kompetenz strotzen und denen man
    folglich sehr viel zutraut. Nun haben freilich manche dieser Ereignisse das
    verehrte Publikum arg enttäuscht, weil außer Spesen und schöner Worte nichts
    gewesen ist. Leider muss man das soeben stattgefundene Treffen rund um die
    Autoindustrie auf höchster Ebene auch unter dieser Rubrik ablegen. Alles, was
    von dort verlautet, ist schon lange bekannt, die Absichtserklärungen inklusive.
    Die Probleme der Branche liegen wie ein aufgeschlagenes Buch auf dem Tisch, es
    gibt nichts, was nicht schon viele Male in der Öffentlichkeit diskutiert worden
    wäre. Das beginnt beim Befund, führt über die Ursachen der Misere und endet bei
    den Maßnahmen zur Behebung der Probleme, die von den verschiedenen Seiten
    vorgeschlagen werden.

    Pressekontakt:

    Straubinger Tagblatt
    Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
    Markus Peherstorfer
    Telefon: 09421-940 4441
    politik@straubinger-tagblatt.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6134783
    OTS: Straubinger Tagblatt



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Die Probleme der Autoindustrie liegen in der inländischen Politik Ein Gipfeltreffen ist immer ein mit hohen Erwartungen verbundenes Ereignis. Denn auf dem Gipfel versammeln sich in aller Regel Menschen, die viel zu sagen haben, die vor Kompetenz strotzen und denen man folglich sehr viel zutraut. Nun haben freilich …