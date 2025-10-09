JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 68 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 54,29 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 20:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 51,55 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +2,80 %/+27,10 % bedeutet.