    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 68 Euro

    • JPMorgan stuft Mercedes-Benz auf "Overweight" ein.
    • Kursziel für die Aktie liegt bei 68 Euro.
    • Restrukturierungsplan wird schneller umgesetzt.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Alles in allem setze der Autobauer den bereits mit den Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr angekündigten Restrukturierungsplan weiter um, jedoch schneller als bislang, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbereich Van leiste auch in diesem Jahresviertel einen starken Beitrag zum Ertrag, was auch im weiteren Jahresverlauf zu einer positiven Entwicklung der Liquidität und des Ergebnisses beitragen werde./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 54,29 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 20:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 51,55 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +2,80 %/+27,10 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 68 Euro

