Lupin stellt strategisches Partnerschaftsprogramm vor, um die Reichweite seiner Plattform für lang wirkende Injektionsmittel zu erhöhen

MUMBAI, Indien und NAPLES, Fla., 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der globale Pharmakonzern Lupin Limited (Lupin) (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) gab heute den Start eines strategischen Partnerschaftsprogramms bekannt, das die Reichweite von PrecisionSphere, der von seiner Tochtergesellschaft Nanomi B.V. (Nanomi) entwickelten Plattform für langwirksame Injektionspräparate (LAI), vergrößern soll. PrecisionSphere zeigt Wirksamkeit und Sicherheit bei der Verabreichung von Arzneimitteln und ist bereit für die kommerzielle Nutzung, nachdem die US-amerikanische Gesundheitsbehörde (FDA) vor kurzem die Zulassung für das erste mit dieser Plattform entwickelte Produkt erteilt hat.

Das Partnerschaftsprogramm von Lupin wurde entwickelt, um Kooperationen mit Unternehmen zu fördern, die den Lebenszyklus ihrer Produkte verlängern möchten, unabhängig davon, ob diese sich noch in der Entwicklung befinden oder bereits auf dem Markt sind, insbesondere mit solchen, die von länger wirksamen Formulierungen profitieren könnten.

„Mit der Validierung der Fähigkeiten von PrecisionSphere und unserer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung mehrerer wichtiger strategischer Partnerschaften pro Jahr sind wir bereit, den Zugang von Patienten zu fortschrittlichen LAI-Behandlungen durch neue globale strategische Kooperationen zu erweitern", erklärte Dr. Fabrice Egros, Präsident – Unternehmensentwicklung, Lupin. „Unsere umfassenden internen Kompetenzen und unser erfolgreiches Kooperationsmanagement werden als strategischer Vorteil dienen, da unsere Partner bestrebt sind, Patienten in beschleunigtem Tempo innovative LAI-Lösungen anzubieten."

Dr. Shahin Fesharaki, wissenschaftlicher Leiter bei Lupin, erklärte: „PrecisionSphere spiegelt unser Engagement für Innovation wider und nutzt unsere regulatorische Expertise sowie unsere skalierbaren Fertigungskapazitäten und flexiblen Kooperationsmodelle, um die Einstiegshürden für die Entwicklung von LAIs zu senken. Dies ermöglicht es Partnern, fortschrittliche LAIs in verschiedenen therapeutischen Bereichen effizient auf den Markt zu bringen und möglicherweise die Patentdauer ihrer Produkte zu verlängern."