Hamas
Gaza-Krieg ist laut Vermittlern vollständig vorbei
Für Sie zusammengefasst
- Hamas erklärt Gaza-Krieg für beendet.
- Garantien von Vermittlern und USA bestätigt.
- Höchster Hamas-Anführer äußert sich in TV-Rede.
GAZA (dpa-AFX) - Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas sieht den Gaza-Krieg als beendet an. "Wir haben Garantien von den Vermittlern und der US-Regierung erhalten und alle haben bestätigt, dass der Krieg vollständig vorbei ist", sagte der höchste Hamas-Anführer im Ausland, Chalil al-Haja, in einer Fernsehansprache am Abend./hme/DP/he
