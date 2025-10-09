    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach der Kurskorrektur infolge enttäuschender Mittelfristziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Die Aktien des Sportwagenbauers hätten in den letzten sechs Monaten um etwa 50 Prozent im Vergleich zu anderen Luxustiteln abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine langsam extrem, auch wenn unklar sei, wie diese Lücke geschlossen werden könnte./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,57 % und einem Kurs von 351,9EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 21:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 420
    Kursziel alt: 420
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


