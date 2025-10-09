RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum dritten Quartal von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Umfeld sei weiterhin günstig für Erträge im Kapitalmarktgeschäft, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Gleichwohl geht die Expertin davon aus, dass Wechselkurseffekte und niedrigere Zinsen zusätzlich zu saisonalen Einflüssen die Erträge in der Sparte Corporate & Institutional Banking insgesamt belasten dürften./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 75,53EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 20:53 Uhr) gehandelt.
