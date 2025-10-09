Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 09.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Boeing
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 1
Performance 1M: -1,48 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 2
Performance 1M: +15,16 %
Travelers Companies
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 3
Performance 1M: +4,82 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 4
Performance 1M: -3,76 %
Honeywell International
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 5
Performance 1M: -1,07 %
