Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
PepsiCo
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 1
Performance 1M: -0,65 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 2
Performance 1M: -5,86 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 3
Performance 1M: +25,76 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 4
Performance 1M: +15,81 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 5
Performance 1M: +21,69 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 6
Performance 1M: -5,56 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 7
Performance 1M: +15,16 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 8
Performance 1M: -3,60 %
Netflix
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 9
Performance 1M: -1,82 %
Cintas
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 10
Performance 1M: -1,02 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 11
Performance 1M: +9,11 %
Palantir
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 12
Performance 1M: +18,52 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 13
Performance 1M: -6,49 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 14
Performance 1M: +3,57 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 15
Performance 1M: -0,91 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 16
Performance 1M: +1,04 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 17
Performance 1M: +8,47 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 18
Performance 1M: +5,73 %
Honeywell International
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 19
Performance 1M: -1,07 %
Micron Technology
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 20
Performance 1M: +50,86 %
