Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 09.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Albemarle
Tagesperformance: +5,17 %
Platz 1
Performance 1M: +13,40 %
Performance 1M: +13,40 %
Kenvue
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 2
Performance 1M: -11,81 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 3
Performance 1M: +37,33 %
Targa Resources
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 4
Performance 1M: +6,07 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 5
Performance 1M: -6,07 %
The Mosaic
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 6
Performance 1M: +8,20 %
Oracle
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 7
Performance 1M: +21,29 %
PepsiCo
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 8
Performance 1M: -0,65 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 9
Performance 1M: -5,46 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 10
Performance 1M: -12,98 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 11
Performance 1M: +25,76 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 12
Performance 1M: -7,90 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 13
Performance 1M: +15,81 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 14
Performance 1M: -2,49 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 15
Performance 1M: +5,48 %
Boeing
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 16
Performance 1M: -1,48 %
PulteGroup
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 17
Performance 1M: -9,44 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 18
Performance 1M: +17,21 %
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 19
Performance 1M: +10,75 %
APA Corporation
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 20
Performance 1M: +11,01 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 21
Performance 1M: -5,56 %
Equifax
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 22
Performance 1M: -4,65 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 23
Performance 1M: -10,48 %
Quanta Services
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 24
Performance 1M: +19,44 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 25
Performance 1M: +1,66 %
Expeditors International of Washington
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 26
Performance 1M: +0,24 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 27
Performance 1M: +15,16 %
Verisign
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 28
Performance 1M: -4,24 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 29
Performance 1M: -3,60 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 30
Performance 1M: +0,66 %
Netflix
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 31
Performance 1M: -1,82 %
Expedia Group
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 32
Performance 1M: -1,01 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 33
Performance 1M: +11,26 %
Vistra
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 34
Performance 1M: +11,20 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 35
Performance 1M: -3,76 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 36
Performance 1M: -6,49 %
Palantir
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 37
Performance 1M: +18,52 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 38
Performance 1M: -0,15 %
First Solar
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 39
Performance 1M: +15,57 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 40
Performance 1M: -0,91 %
