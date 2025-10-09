Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,86 % und einem Kurs von 350,7 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 21:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,25 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 68,44 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 463,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 484,00EUR was eine Bandbreite von +19,08 %/+37,23 % bedeutet.