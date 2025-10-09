    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro

    • Jefferies stuft Ferrari auf "Hold" mit 420 Euro.
    • Aktien fielen in 6 Monaten um 50% im Vergleich.
    • Unklar, wie Lücke zu anderen Luxustiteln geschlossen.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach der Kurskorrektur infolge enttäuschender Mittelfristziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Die Aktien des Sportwagenbauers hätten in den letzten sechs Monaten um etwa 50 Prozent im Vergleich zu anderen Luxustiteln abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine langsam extrem, auch wenn unklar sei, wie diese Lücke geschlossen werden könnte./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,86 % und einem Kurs von 350,7 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 21:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 68,44 Mrd..

    Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 463,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 484,00EUR was eine Bandbreite von +19,08 %/+37,23 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 420 Euro

