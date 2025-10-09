Hersteller ruft vegane Edeka-Lasagne zurück - Allergiegefahr

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    MÖNCHENGLADBACH (dpa-AFX) - Der Hersteller What's Cooking ruft seine unter anderem bei Edeka erhältliche vegane Lasagne zurück. Wegen eines Produktionsfehlers sei in den 400-Gramm-Packungen der veganen Lasagne mit Linsen-Bolognese Soja enthalten, was eine Gefahr für Allergiker darstelle, teilte der Hersteller mit. Nicht-Allergiker könnten sie bedenkenlos essen. Betroffene Kundinnen und Kunden können das Produkt auch ohne Kassenbon wieder zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

    Die Warnung beschränkt sich auf die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. Oktober 2025. Der Artikel sei vor allem bei Edeka und Marktkauf in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und den angrenzenden Teilen von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin verkauft worden./jcf/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
