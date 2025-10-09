MercadoLibre Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 09.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die MercadoLibre Aktie. Mit einer Performance von +5,15 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

MercadoLibre ist ein dominanter Akteur im lateinamerikanischen E-Commerce mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen, das von einem starken regionalen Netzwerk und innovativen Lösungen unterstützt wird.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von MercadoLibre in den letzten drei Monaten Verluste von -11,12 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die MercadoLibre Aktie damit um +1,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MercadoLibre auf +13,82 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

MercadoLibre Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,03 % 1 Monat -5,86 % 3 Monate -11,12 % 1 Jahr +2,08 %

Informationen zur MercadoLibre Aktie

Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,15 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 09.10.2025 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

MercadoLibre Aktie jetzt kaufen?

Ob die MercadoLibre Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MercadoLibre Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.