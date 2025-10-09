Eine Ära, in der Meditation zu einer quantifizierbaren Leistung wird - Japans erste „Quantified Meditation Challenge"

Diese beispiellose Veranstaltung führte die Meditation über die persönliche Introspektion hinaus – und verwandelte sie durch Neurowissenschaften in eine messbare, beobachtbare sowie wettbewerbsorientierte Disziplin.

TOKIO, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Meditation ist in eine neue Ära eingetreten, als die World Meditation League (WML – Welt-Meditationsliga) und All Here Japans erste Tokyo Quantified Meditation Challenge (Tokios quantifizierter Meditationswettbewerb) in den Gärten von Happo-en einführten.

Zum ersten Mal wurde das Publikum Zeuge einer Meditation in Echtzeit, bei der Gehirnaktivität, Aufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung und innere Stille als quantifizierbare Daten auf dem Bildschirm angezeigt wurden.

Technik × Architektur × Natur – Kengo Kuma und All Heres Meditationskapsel enthüllt

Der Nachmittag begann mit einer Präsentation des weltberühmten Architekten Kengo Kuma, der Zenbu Koko vorstellte – eine von All Here entwickelte XR-Plattform für immersive Meditation.

„Ich wollte schon lange eine nahtlose Verbindung zwischen Architektur, Leere und Natur schaffen", teilte Kengo Kuma mit. „Als ich erfuhr, dass Erkin Bek diese Vision durch Meditation und Wissenschaft teilte, war ich von seinen Ideen zutiefst inspiriert, und dies wurde der Ausgangspunkt für meine Beteiligung an der Entwicklung der Meditationskapsel – meine erste Arbeit mit der XR-Technologie.

Der aus Holzpartikeln gebaute Zenbu Koko verkörpert diese Vision – eine Reise von der Vereinigung des Selbstbewusstseins mit der natürlichen Umgebung der Erde in Teil I über den Übergang zu den himmlischen Erfahrungen im Himmel in Teil II bis hin zum Weltraum und weiter zu den galaktischen Zentren und den kosmischen Leerräumen im abschließenden Teil III. Die Partikel vermitteln zunächst ein Gefühl von Raum und lösen sich allmählich zusammen mit den körperlichen Elementen auf, was schließlich zur Vereinigung des Selbstbewusstseins mit der Leere des Universums führt.

Auf dem Weg dorthin werden neuartige Erlebnisse eingebettet, wie die Self-Attention Perspective (SAP – Selbstaufmerksamkeitsperspektive), haptische Geräte und der Einsatz ausgefeilter Methoden der modernen XR-Technologie. Es werden umfangreiche Lehrinhalte aus östlichen Meditationstraditionen und den grundlegenden Neurowissenschaften einbezogen.