    ANALYSE-FLASH

    RBC hebt Ziel für Tesla auf 500 Dollar - 'Outperform'

    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Ziel für Tesla auf 500 Dollar - 'Outperform'
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach einer Veranstaltung mit Investoren in der Gigafactory in Grünheide von 325 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein wichtiger Diskussionspunkt sei der geplante humanoide Roboter Optimus des Konzerns gewesen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Tesla könnte bis 2050 einen Anteil von fünf Prozent an dem Markt für humanoide Roboter erobern, den der Experte mit etwa 9 Billionen US-Dollar beziffert./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 15:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:05 / EDT

    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 500 US-Dollar

