RBC hebt Ziel für Tesla auf 500 Dollar - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 435,0 auf Nasdaq (09. Oktober 2025, 23:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -5,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 313,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -65,51 %/+14,96 % bedeutet.