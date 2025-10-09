ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Tesla auf 500 Dollar - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach einer Veranstaltung mit Investoren in der Gigafactory in Grünheide von 325 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein wichtiger Diskussionspunkt sei der geplante humanoide Roboter Optimus des Konzerns gewesen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Tesla könnte bis 2050 einen Anteil von fünf Prozent an dem Markt für humanoide Roboter erobern, den der Experte mit etwa 9 Billionen US-Dollar beziffert./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 15:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:05 / EDT
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 435,0 auf Nasdaq (09. Oktober 2025, 23:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -5,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 313,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -65,51 %/+14,96 % bedeutet.
Kursziel: 500 US-Dollar
