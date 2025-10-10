Biopharma-Führungskräfte bringen die Zukunft der Biowissenschaften auf dem Veeva Commercial Summit Europe voran
Branche trifft sich, um die KI-Innovationen von Veeva zu erkunden und Ideen mit Unternehmen wie Astellas, Bayer AG, Boehringer Ingelheim, LEO Pharma, Moderna und MSD auszutauschen
BARCELONA, Spanien, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Vertreterinnen und Vertreter von Astellas, Bayer AG, Boehringer Ingelheim, LEO Pharma, Moderna und MSD zu den Hauptrednern des Veeva Commercial Summit, Europe, am 5. und 6. November in Madrid, Spanien, gehören. Die Veranstaltung bringt führende Persönlichkeiten aus dem Bereich Biowissenschaften zusammen, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen, die die Spitzenleistungen und Wirtschaftlichkeit in der gesamten Branche fördern.
Kunden erfahren mehr über die Software- und Dateninnovationen in der Veeva Commercial Cloud, einschließlich Vault CRM Suite, der CRM-Suite der nächsten Generation, und Veeva Data Cloud. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch demonstriert, wie Veeva AI Agents for Vault CRM (Pre-call Agent, Content Agent, Free Text Agent und Voice Agent) die Produktivität im Außendienst und die Kundenbindung verbessert. Moderna wird zeigen, wie Veeva AI for PromoMats Quick Check Agent die Überprüfung von Inhalten vor der medizinischen, rechtlichen und regulatorischen Genehmigung beschleunigt.
Zu den mehr als 100 Sessions, die neue Ideen für die künftige Ausrichtung liefern sollen, gehören:
Verbindung von Vertrieb, Marketing und Medizintechnik für ein koordiniertes Kundenengagement
- Bayer AG und Otsuka Europe erörtern, wie eine einheitliche Kundensicht mit eingebetteten Daten Funktionen verbindet und zur Verbesserung der Kundenbindung beiträgt.
- LEO Pharma berichtet, wie das Unternehmen Daten über die Präferenzen von Vertretern des Gesundheitswesens nutzt, um die Diskrepanz zwischen Erwartungen und Erfahrungen zu verstehen und eine besser abgestimmte und wirkungsvollere Kundeninteraktion zu fördern.
- Die Bayer AG zeigt, wie sie ihre Go-to-Market-Strategien mit der CRM-Suite der nächsten Generation weiterentwickelt, um eine stärkere Kundenzentrierung zu erreichen.
Schaffung einer soliden Datengrundlage für profundere Kundeneinblicke