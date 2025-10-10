Biopharma-Führungskräfte bringen die Zukunft der Biowissenschaften auf dem Veeva Commercial Summit Europe voran

Branche trifft sich, um die KI-Innovationen von Veeva zu erkunden und Ideen mit Unternehmen wie Astellas, Bayer AG, Boehringer Ingelheim, LEO Pharma, Moderna und MSD auszutauschen

BARCELONA, Spanien, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Vertreterinnen und Vertreter von Astellas, Bayer AG, Boehringer Ingelheim, LEO Pharma, Moderna und MSD zu den Hauptrednern des Veeva Commercial Summit, Europe, am 5. und 6. November in Madrid, Spanien, gehören. Die Veranstaltung bringt führende Persönlichkeiten aus dem Bereich Biowissenschaften zusammen, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen, die die Spitzenleistungen und Wirtschaftlichkeit in der gesamten Branche fördern.