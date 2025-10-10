VT Markets stellt Pläne für KI-gestützte Strategie zur Beschleunigung des nächsten Wachstumskapitels vor
SYDNEY, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- VT Markets, ein führender Multi-Asset-Broker, kündigte Pläne zur Einführung einer KI-gestützten Wachstumsstrategie an, die darauf abzielt, die Trading Performance zu steigern, den Kundenschutz zu stärken und die Benutzererfahrung zu transformieren. Die Strategie wurde während der hochkarätig besetzten VT Markets Dubai Week Gala Night vorgestellt, die Branchenführer, Partner und Trader zusammenbrachte.
Da die Finanzmärkte immer komplexer werden, zielt die bevorstehende KI-Integration von VT Markets darauf ab, die wichtigsten Herausforderungen für Privatanlegerinnen und -anleger zu bewältigen, darunter Entscheidungsfindung, Risikomanagement und Bildung. Diese Strategie ist mehr als eine technologische Aufrüstung und unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens für seine Kunden und die Branche.
Ross Maxwell, Global Strategy Operations Lead , kommentierte: „Wir nutzen KI, um präzisere Einblicke, eine schnellere Ausführung und intelligenteren Support zu bieten – damit Trader sich sicher in dynamischen Märkten bewegen können, während wir gleichzeitig dem Vertrauen und der Transparenz treu bleiben, auf denen unsere Marke basiert." Er ergänzte: „Wir nutzen KI auch, um die interne Effizienz und Produktivität zu steigern, damit wir Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau liefern können."
Kommende technische und KI-gestützte Innovationen
- One-Tap Trading – Trading mit einem Klick: Optimierte Handelsvorgänge wie Ein- und Auszahlungen sowie Handelseinstiege und -ausstiege (Entries/Exits), KI-gestützt für mehr Geschwindigkeit und Benutzerkomfort.
- AI Trading Assistant – KI-Handelsassistent: Konsolidiert Markttrends, Nachrichten und Daten zu personalisierten Einblicken für fundierte Entscheidungen.
- Automated Loyalty Program – Automatisiertes Treueprogramm: Verfolgt die Aktivitäten von Kunden und belohnt automatisch Engagement und Weiterempfehlungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.
- Real-Time Risk & Compliance Monitoring – Risiko- und Compliance-Überwachung in Echtzeit:: Überwacht Marktrisiko, Leverage und Anomalien und bietet Echtzeitwarnungen und automatische Anpassungen, um die Sicherheit von Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.
- Digital Finance Ecosystem – Digitales Finanzökosystem: Ein einheitliches Ökosystem für die Verwaltung von Vermögenswerten, das Funktionen wie nahtlose Aufladungen, Abhebungen und Echtzeitumrechnungen zwischen Währungen und mehr bietet. Die KI-gestützte Lösung steigert die Effizienz und Sicherheit und integriert alltägliche Transaktionen über digitale Geldbörsen und Karten, um den lokalen und globalen Zahlungsanforderungen gerecht zu werden.
- 24/7 AI Support – KI-Unterstützung rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche: Der KI-gestützte Support bietet rund um die Uhr mehrsprachige Unterstützung in Echtzeit und sorgt für einen reibungslosen Handel.
Die KI-Strategie von VT Markets stärkt die Position des Unternehmens als Branchenführer, indem sie Innovationen mit dem gewachsenen Vertrauen in eine neue Ära intelligenterer und leistungsfähigerer Handelserfahrungen verbindet, während sich die Finanzlandschaft ständig weiterentwickelt.
