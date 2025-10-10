Nationales Zentrum für technologische Innovation in der Milchwirtschaft hält seine dritte Jahreskonferenz in der Inneren Mongolei, China, ab

Auf der Konferenz stellte das NCTID seine zehn wichtigsten Errungenschaften für 2025 vor und hob dabei wichtige Durchbrüche hervor, die neue Maßstäbe für die Branche setzen. Zu diesen Errungenschaften gehören die Zucht von Milchkühen von Weltrang, die Förderung der Muttermilchforschung, die Steigerung der Produktion wichtiger Inhaltsstoffe, die Verfeinerung fortschrittlicher Milchverarbeitungstechnologien, die Entwicklung von Milchprodukten für gesundes Altern und die Förderung der Nachhaltigkeit im gesamten Sektor.

HOHHOT, China, 10. Oktober, 2025 /PRNewswire/ -- Das National Center for Technology Innovation in Dairy (NCTID) hielt seine dritte Jahreskonferenz am 27. und 28. September in Hohhot in der Region Innere Mongolei ab.

He Jian, General Manager des NCTID, gab einen Überblick über die Fortschritte und Aussichten des Zentrums. „Die vergangenen drei Jahre waren für das NCTID eine prägende Zeit der Entwicklung, in der wir eine offene und kooperative Industrieplattform geschaffen haben", sagte er. „Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns noch stärker auf die Forschung konzentrieren, wobei die Gründung von Unternehmen im Mittelpunkt stehen wird, während wir die jährliche Konferenz zu einem hochrangigen, professionellen wissenschaftlichen Forum ausbauen wollen."

Expertinnen und Experten von führenden Institutionen wie der China Agricultural University, der Beijing Technology and Business University, der Inner Mongolia University und dem New Zealand Bioeconomy Science Institute stellten auf der Konferenz ebenfalls ihre Forschungsergebnisse vor.

Dr. Stefan Clerens, Science Group Manager of Smart Foods & Bioproducts am Bioeconomy Science Institute, erläuterte die jüngsten Fortschritte des Instituts im Bereich Lebensmittelwissenschaft. Er betonte, dass die Verwendung von Zellmodellen der Darm-Hirn-Achse für das Screening die F&E-Risiken verringern und die Produktinnovation stark unterstützen kann.

Das internationale Profil des NCTID nimmt weiter zu, wie die Veröffentlichung des Focal Point on Dairy Research in China zeigt, einer Sonderveröffentlichung von Nature, in der die gemeinsamen Leistungen des NCTID und seinen Mitgliedsorganisationen, darunter Yili, vorgestellt werden. Sie unterstreicht die wichtige Rolle des Centers bei der Verknüpfung von Forschung und industrieller Anwendung sowie bei der Förderung von Innovation und Entwicklung in der Milchwirtschaft.

Darüber hinaus veröffentlichten das NCTID und das Inner Mongolia Intellectual Property Protection Center die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Studie aus dem Jahr 2025 mit dem Titel A Survey of the Intellectual Property Legal Environment in Southeast Asia and Strategic Recommendations for Dairy Companies' Overseas Expansion (Eine Untersuchung des rechtlichen Umfelds für geistiges Eigentum in Südostasien und strategische Empfehlungen für die Expansion von Molkereiunternehmen im Ausland).

Unter der Führung der Yili Group hat sich da NCTID zu einer treibenden Kraft bei der Weiterentwicklung und Anwendung von Hochtechnologien entwickelt, die den branchenweiten Fortschritt fördert und die hochwertige Entwicklung des chinesischen Milchsektors unterstützt.

Für die Zukunft plant NCTID einen offeneren Ansatz für die Zusammenarbeit mit Regierungen, Unternehmen, Universitäten, Forschungsinstituten und Interessengruppen entlang der gesamten Lieferkette. Durch häufigere Innovationen und umfassendere öffentliche Dienstleistungen will das Center das langfristige Wachstum der chinesischen Milchwirtschaft stärker unterstützen.

