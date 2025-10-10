Farizon SV auf der Shortlist für den internationalen Van des Jahres

Fachjuroren aus 26 Ländern wählen Farizon SV für die IVOTY-Shortlist

Hohe Standards in Bezug auf Effizienz und Sicherheit sind entscheidende Faktoren, die die Juroren berücksichtigen

Der Gewinner wird auf der Solutrans Expo in Lyon , Frankreich, am 19. November bekannt gegeben.

HANGZHOU, China, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der brandneue, rein elektrische Großtransporter Farizon SV wurde für die renommierte Auszeichnung 2026 International Van of the Year (IVOTY) nominiert. Die Bekanntgabe erfolgt im Vorfeld der Verleihung des Gesamtsiegers, die im Rahmen einer Zeremonie auf der Nutzfahrzeugmesse Solutrans am 19. November in Lyon, Frankreich, stattfinden wird.

Eine Fachjury aus 26 Ländern hat den Farizon SV ausgewählt, nachdem sie zahlreiche neue leichte Nutzfahrzeuge (LCVs) bewertet hatte, die in diesem Jahr auf den globalen Märkten eingeführt wurden. Die Juroren berücksichtigen unter anderem den Beitrag eines Fahrzeugs zu hohen Effizienz- und Sicherheitsstandards, wenn sie über die endgültige Auswahlliste entscheiden.

Jarlath Sweeney, Chairman des International Van of the Year Award, erklärte: „Wir befinden uns in einer äußerst interessanten Phase in unserer Branche, in der neue Akteure mit innovativen Ideen auf den Markt kommen, neue Segmente schaffen und neue Lösungen anbieten, die alle auf emissionsfreien Technologien basieren. Diese neuen Marken sind sehr willkommen, und dass sie neben den bekannten Namen der Branche am Wettbewerb teilnehmen, erschwert unsere Entscheidung bei der Abstimmung zusätzlich."

Cook Xue, CEO von Farizon Auto International Company, erklärte: „Vor vier Jahren haben wir uns zum Ziel gesetzt, den weltweit besten Transporter zu entwickeln und zu bauen. Die Nominierung für den IVOTY-Award ist eine Anerkennung für die zahlreichen Ingenieure und Mitarbeiter in der Fertigung, die den Farizon SV produzieren. In Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern auf der ganzen Welt haben wir bis 2025 erfolgreich in Europa, der Golfregion und im asiatisch-pazifischen Raum eingeführt, und das Jahr mit der IVOTY-Auszeichnung abzuschließen, wäre sehr erfreulich. Wir freuen uns darauf, das Ergebnis im November zu erfahren."