Paukenschlag bei Plug Power! Bei Standard Lithium und Graphano Energy wird es "kritisch"! Donald Trump mischt Rohstoffaktien auf!

Anleger stürzen sich derzeit auf Aktien im Bereich der Seltenen Erden, Wolfram und Lithium. Treiber ist die US-Regierung, die in Unternehmen aus dem Bereich der kritischen Rohstoffe investiert, um sich gegenüber China sicher aufzustellen. Vielleicht …



