    Weißes Haus

    US-Truppen sollen Gaza-Waffenruhe absichern

    • USA senden 200 Soldaten zur Unterstützung der Waffenruhe.
    • Truppen werden nicht im Gazastreifen eingesetzt.
    • Centcom koordiniert militärische Maßnahmen in der Region.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen die Einhaltung der angestrebten Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas mit eigenen Truppen unterstützen. Die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Centcom) werde 200 Soldaten bereitstellen, die allerdings nicht im Gazastreifen eingesetzt würden, erklärten hochrangige US-Regierungsbeamte in einem Telefonat mit Journalisten./gei/DP/zb



