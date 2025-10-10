    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Israels Regierung stimmt Abkommen über Waffenruhe zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelisches Kabinett stimmt Abkommen mit Hamas zu.
    • Geiseln sollen freigelassen werden, Feuerpause vereinbart.
    • Netanjahu informierte über die Entscheidung des Kabinetts.

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Kabinett hat dem Abkommen mit der islamistischen Hamas zur Freilassung aller Geiseln und einer Feuerpause im Gaza-Krieg zugestimmt. Das teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu in der Nacht zu Freitag mit./czy/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
