Israels Regierung stimmt Abkommen über Waffenruhe zu
- Israelisches Kabinett stimmt Abkommen mit Hamas zu.
- Geiseln sollen freigelassen werden, Feuerpause vereinbart.
- Netanjahu informierte über die Entscheidung des Kabinetts.
TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Kabinett hat dem Abkommen mit der islamistischen Hamas zur Freilassung aller Geiseln und einer Feuerpause im Gaza-Krieg zugestimmt. Das teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu in der Nacht zu Freitag mit./czy/DP/zb
