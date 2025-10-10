    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Nachrichten' zur Reform des Bürgergeldes

    Für Sie zusammengefasst
    • Einsparungen beim Bürgergeld sind begrenzt.
    • Signalwirkung und Sanktionen für Verweigerer wichtig.
    • Koalition sollte auch Steuerhinterziehung bekämpfen.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur Reform des Bürgergeldes:

    "Die Einsparmöglichkeiten sind keineswegs so hoch, wie etliche Unionspolitiker verkündeten. Wichtiger ist das Signal - und rasche Sanktionen für Verweigerer. Wenn da möglichst viele in Arbeit gebracht werden können, würde das die Sozialkassen entlasten. Die Botschaft ist klar - und richtig: Wer arbeiten kann, dem ist das auch zuzumuten. Wobei anzumerken ist: Man wünscht der Koalition so viel Ehrgeiz auch bei anderen Missbrauchs-Tatbeständen mit weitaus höherem Umfang, etwa bei der Steuerhinterziehung."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zur Reform des Bürgergeldes Die "Nürnberger Nachrichten" zur Reform des Bürgergeldes: "Die Einsparmöglichkeiten sind keineswegs so hoch, wie etliche Unionspolitiker verkündeten. Wichtiger ist das Signal - und rasche Sanktionen für Verweigerer. Wenn da möglichst viele in …