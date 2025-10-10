    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Münchner Merkur' zu Koalition/Bürgergeld

    Für Sie zusammengefasst
    • Bürgergeld als ungerecht empfunden, SPD verliert Wähler.
    • Regierung wickelt Ampel-Erbe zugunsten Konservativer ab.
    • Koalition sieht Chance für Neuanfang mit Kompromissen.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Koalition/Bürgergeld:

    "Spätestens nach der verlorenen NRW-Kommunalwahl hat sich wohl auch im Bärbel-Bas-Teil der SPD-Spitze die Einsicht durchgesetzt, dass das als tief ungerecht empfundene Bürgergeld für die Partei der sozialen Gerechtigkeit kein Gewinnerthema (mehr) ist - ebenso wenig wie die laxe Asylpolitik jemals war. Asyl, Staatsbürgerschaft, Bürgergeld: Stück für Stück wickelt die Regierung das Ampel-Erbe ab und folgt damit der konservativer gewordenen Stimmung unter den Wählern. Auch wenn der Koalitionsstreit anderswo munter weitergeht, siehe Verbrenner-Aus: Der schwarz-roten Koalition bietet sich mit dem Bürgergeld-Kompromiss und der Aktivrente die Chance auf ein bisschen Neuanfang. Jedenfalls endet der vom Kanzler groß angekündigte "Herbst der Reformen" nicht als völlige Lachnummer."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Koalition/Bürgergeld Der "Münchner Merkur" zu Koalition/Bürgergeld: "Spätestens nach der verlorenen NRW-Kommunalwahl hat sich wohl auch im Bärbel-Bas-Teil der SPD-Spitze die Einsicht durchgesetzt, dass das als tief ungerecht empfundene Bürgergeld für die Partei der …