MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Koalition/Bürgergeld:

"Spätestens nach der verlorenen NRW-Kommunalwahl hat sich wohl auch im Bärbel-Bas-Teil der SPD-Spitze die Einsicht durchgesetzt, dass das als tief ungerecht empfundene Bürgergeld für die Partei der sozialen Gerechtigkeit kein Gewinnerthema (mehr) ist - ebenso wenig wie die laxe Asylpolitik jemals war. Asyl, Staatsbürgerschaft, Bürgergeld: Stück für Stück wickelt die Regierung das Ampel-Erbe ab und folgt damit der konservativer gewordenen Stimmung unter den Wählern. Auch wenn der Koalitionsstreit anderswo munter weitergeht, siehe Verbrenner-Aus: Der schwarz-roten Koalition bietet sich mit dem Bürgergeld-Kompromiss und der Aktivrente die Chance auf ein bisschen Neuanfang. Jedenfalls endet der vom Kanzler groß angekündigte "Herbst der Reformen" nicht als völlige Lachnummer."/yyzz/DP/men



