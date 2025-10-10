    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rheinpfalz' zum Gaza-Abkommen

    • Abkommen zwischen Hamas und Netanjahu ist fragil.
    • Unwägbarkeiten und unberechenbare Akteure bleiben.
    • Friedenshoffnungen in Nahost oft enttäuscht worden.

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zum Gaza-Abkommen:

    "Bei aller Euphorie, historisch ist das Abkommen, das Hamas und die Regierung Netanjahu jetzt geschlossen haben, noch nicht. Zu groß die Unwägbarkeiten, zu unberechenbar alle Beteiligten - angefangen bei US-Präsident Donald Trump, dessen massiver Druck auf Netanjahu die Verhandlungen erst möglich gemacht hat. Nicht viel weniger unberechenbar sind auch Hamas und Israels Regierung. Gebrochene Waffenstillstandsvereinbarungen, nicht eingehaltene Verträge waren in der Vergangenheit eher die Regel als die Ausnahme. Wie viele Friedenshoffnungen sind in Nahost nach Terroraktionen einer der beiden Seiten schon geplatzt? Und da ist noch kein Wort gesagt zur Zeit danach, zur Zukunft der Palästinenser. Man würde sich gern freuen, aber Grund dafür gibt es leider noch nicht wirklich."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

