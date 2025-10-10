    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 10. Oktober 2025

    • Gerresheimer und Tryg veröffentlichen Q3-Zahlen.
    • VW und BMW präsentieren Auslieferungen und Calls.
    • Bundestag diskutiert Tariftreuegesetz und Industriepolitik.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. Oktober 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen
    11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25
    DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3
    DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25
    16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)

    EUR: S&P zu Italien
    EUR: Scope zu EU

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag
    + 09.00 Erste Lesung des geplanten Tariftreuegesetzes
    + 12.30 Erste Lesung von Gesetzen zur beschleunigten Vergabe öffentlicher Aufträge + 14.15 Aktuelle Stunde zur Industriepolitik

    11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook

    LUX: Treffen der EU-Finanzminister

    GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben. °

