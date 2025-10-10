    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien

    TAG-Chef

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Polnische Mietwohnungen bringen Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • TAG Immobilien setzt auf Wachstum im polnischen Markt.
    • Baukosten in Polen deutlich niedriger als in Deutschland.
    • Nachfrage ermöglicht jährlichen Bau von 2.000 Wohnungen.
    TAG-Chef - Polnische Mietwohnungen bringen Wachstum
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Wohnimmobilienkonzern TAG Immobilien will weiter verstärkt auf den polnischen Markt für Wohnimmobilien setzen. "Das polnische Geschäft läuft sehr gut. Wir wollen dort weiter wachsen", sagte Co-Unternehmenschef Martin Thiel der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Das Vermietungsgeschäft in Polen sei ein Geschäft mit Wachstum im Konzern. Im Nachbarland vermietet der Konzern nicht nur Wohnungen, sondern baut sie - anders als in Deutschland - auch selbst.

        In Polen seien die Baukosten für Gebäude mit gleicher Qualität deutlich geringer als in Deutschland, sagte Thiel. Das Unternehmen könne dort für 2.000 Euro den Quadratmeter bauen. Hinzu kämen je nach Standort 300 bis 500 Euro den Quadratmeter für das Grundstück. Die Wohnungen seien deshalb trotz der im Vergleich zu Deutschland höheren Zinsen erschwinglich für die polnische Bevölkerung. Zum Vergleich: In Deutschland kostet der Bau neuer Wohnungen laut Vonovia-Chef Rolf Buch über 5.000 Euro je Quadratmeter.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TAG Tegernsee Immobilien AG!
    Long
    13,25€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 10,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,81€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 10,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

        TAG Immobilien werde in diesem Jahr rund 2.800 Wohnungen in Polen verkaufen und damit rund 400 Millionen Euro Verkaufsvolumen realisieren, sagte Thiel. Solange es eine Nachfrage gebe, könne das Unternehmen jedes Jahr mit dem Bau von 2.000 bis 2.500 neuen Wohnungen beginnen. "Dafür haben wir auf jeden Fall die Finanzkraft", versicherte der Manager. Zudem werde sich das Unternehmen in dem Nachbarland nach weiteren Zukäufen umschauen. Auch die Aktionäre würden die Expansionsstrategie in Polen unterstützen.      

        Die Kaltmieten für neue Wohnungen in großen Städten wie Warschau, Breslau und Danzig betrage zwischen 15 und 20 Euro pro Quadratmeter, erklärte Thiel die Attraktivität des polnischen Markts für Wohnimmobilien. Zudem sei der polnische Wohnungsmarkt ähnlich wie in England nicht reguliert. Die Mieten könnten deshalb stärker steigen als in Deutschland, wo in vielen Städten eine Mietpreisbremse gelte. In Deutschland betrug der Mietpreis im TAG-Immobilienportfolio Ende Juni im Schnitt knapp sechs Euro je Quadratmeter./mne/stk

    TAG Immobilien

    +0,03 %
    -0,51 %
    -1,71 %
    +2,70 %
    -8,63 %
    +88,34 %
    -44,62 %
    +27,73 %
    +1.515,73 %
    ISIN:DE0008303504WKN:830350

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 14,59 auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,76 Mrd..

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der TAG Immobilien Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +2,81 %/+37,08 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TAG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TAG-Chef Polnische Mietwohnungen bringen Wachstum Der Hamburger Wohnimmobilienkonzern TAG Immobilien will weiter verstärkt auf den polnischen Markt für Wohnimmobilien setzen. "Das polnische Geschäft läuft sehr gut. Wir wollen dort weiter wachsen", sagte Co-Unternehmenschef Martin Thiel der …