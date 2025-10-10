Regierung will über 600 Skyranger zur Drohnenabwehr bestellen

Ich denke, fast jede Aktie ist derzeit risikoärmer als Rheinmetall. Warum? Weil mit einem aktuellen KGV von über 100 eine Gewinnverfünffachung schon eingepreist ist. Sollte der Gewinn "nur" verdrei- oder vervierfacht werden, ist das Unternehmen schon massiv überbewertet. Zum aktuellen Kurs wohlgemerkt . Bei den Gewinnprognosen käme RM 2029 auf ca. 100 pro Aktie - also in ungefähr 4 Jahren bei seitlicher Kursbewegung wäre RM auf einem KGV von 20 .

Dieses Ziel ist natürlich erreichbar, aber sollte es auch nur kleinere Probleme geben (Finanzierung durch die Politik, Zinserhöhung, Wahlergebnisse, Frieden in der Ukraine, Verdauung der Übernahmen,etc), wird RM massive Probleme haben, den aktuellen eingepreisten Gewinnsteigerungen gerecht zu werden.