Wirtschaft
Regierung will über 600 Skyranger zur Drohnenabwehr bestellen
Noch in diesem Jahr will die Bundesregierung mehr als 600 Flugabwehrpanzer des Typs Skyranger 30 vom Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall bestellen, schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf Kreise des Bundesverteidigungsministeriums sowie auf mit den Vorgängen befasste Personen aus dem industriellen Umfeld.
Der Auftragswert von Gefechtsturm samt Fahrzeug, in diesem Fall der gemeinsam mit dem französisch-deutschen Rüstungskonzern KNDS gefertigte Radpanzer Boxer, wird demnach auf mehr als neun Milliarden Euro beziffert. Geliefert werden sollen die Panzer bis 2030.
Um die kurze Lieferzeit einhalten zu können, haben Rheinmetall und der Radarspezialist Hensoldt die Produktionskapazitäten erhöht. So hat etwa Hensoldt kürzlich in Ulm ein neues Werk eröffnet, in dem ab 2027 jährlich rund 1.000 Radare gefertigt werden können, die beim Skyranger von Rheinmetall zum Einsatz kommen.
Ie bereits gesagt: es ist ja möglich, dass alle Schätzungen aufgehen oder sogar noch übertroffen werden.
Ich denke, fast jede Aktie ist derzeit risikoärmer als Rheinmetall. Warum? Weil mit einem aktuellen KGV von über 100 eine Gewinnverfünffachung schon eingepreist ist. Sollte der Gewinn "nur" verdrei- oder vervierfacht werden, ist das Unternehmen schon massiv überbewertet. Zum aktuellen Kurs wohlgemerkt . Bei den Gewinnprognosen käme RM 2029 auf ca. 100 pro Aktie - also in ungefähr 4 Jahren bei seitlicher Kursbewegung wäre RM auf einem KGV von 20 .
