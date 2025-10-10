RoboMarkets - Technische Analyse DAX (10.10.2025)

Der deutsche Leitindex befindet sich aufgrund des gestrigen Schlusskurses wieder im übergeordneten Seitwärtstrend . Der DAX tendiert allerdings weiterhin oberhalb der für die Trendfolge wichtigen Ichimoku-Wolke. Dies gibt dem DAX weiterhin die nötige chart- und markttechnische Stabilität und zum anderen auch eine gewisse Hoffnung auf nun nachhaltig weiter steigende Notierungen oberhalb der 24.639. Gleich zu Beginn des Handels ist damit zu rechnen, dass der DAX genau diese Marke wieder übersteigt. Damit hätte der deutsche Leitindex weiterhin perspektivisch Luft bis hin zu 25.410 Punkten. Diese resultieren aus einer Fibonacci-Projektion.

Die Markttechnik ist übergeordnet positiv – kurzfristig aber überkauft. Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich positiv. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist ebenfalls wieder als positiv anzusehen. Die Slow-Stochastik zeigt sich dagegen überkauft. Ein akutes Verkaufssignal sendet sie aber vorbörslich weiterhin nicht. Das Obere Bollinger-Band öffnet sich leicht nach oben. Das Mittlere Bollinger-Band (23.902) dreht seit einigen Tagen nach oben und fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (23.925) als markttechnische Unterstützungsmarke. Das Sentiment und die Stimmung haben sich nach dem gestrigen Ausbruch deutlich ins Positive gedreht. Dem vergangenen Allzeithoch bei 24.631 gilt trotzdem wieder die heutige Aufmerksamkeit. Sollte der DAX diesen wichtigen Ausbruch nach oben abermals schaffen, dann wäre das nächste Perspektivziel bei 25.410 Indexzählern anzusiedeln. Hier verläuft eine markante Fibonacci-Projektionslinie. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich zwischen 24.771 und 24.602 Punkten beziffern.

Anmeldung zum kostenlosen RoboMarkets DAX-Newsletter:

Marktupdate: Technische Analyse - RoboMarkets