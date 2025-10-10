    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax nach Rekordhoch stabil

    • Dax startet verhalten mit +0,1% auf 24.636 Punkten.
    • Höchster Stand am Vortag: 24.771 Zähler erreicht.
    • Nächstes Ziel: runde Marke von 25.000 Punkten.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem jüngsten Rekord zeichnet sich am Freitag für den Dax ein verhaltener Handelsstart ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung auf Xetra mit plus 0,1 Prozent auf 24.636 Punkten. Am Vortag hatte sich der Dax mit seinem höchsten Stand von 24.771 Zählern der runden Marke von 25.000 Punkten genähert. Diese bleibt das nächste Ziel.

    In den USA hatten die Anleger am Donnerstag nach der jüngsten Rekordjagd im Technologiesektor etwas vorsichtiger agiert. Auch in Asien waren am Morgen überwiegend Abgaben zu verzeichnen./ajx/stk





    dpa-AFX
