Applied Digital übertrifft Erwartungen mit 84 Prozent Umsatzsprung

Das auf Hochleistungsrechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI), Cloud-Computing und Blockchain spezialisierte Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Umsatzsprung um 84 Prozent auf 64,2 Millionen US-Dollar – deutlich über den Markterwartungen von 45,5 Millionen US-Dollar.

Starkes Wachstum trotz Verlust – Analysten positiv überrascht

Der bereinigte Verlust je Aktie von Applied Digital belief sich auf 0,03 US-Dollar und lag damit deutlich unter der erwarteten Höhe von minus 0,16 US-Dollar. Der Nettoverlust belief sich auf 27,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,11 US-Dollar je Aktie, was vor allem auf höhere Investitionen in Personal und Aktienvergütungen zurückzuführen ist.

Milliardenschwerer Leasingvertrag mit CoreWeave

Ein zentraler Wachstumstreiber war der Abschluss eines zusätzlichen 150-Megawatt-Leasingvertrags mit dem KI-Infrastrukturunternehmen CoreWeave (CRWV) für den Polaris Forge 1-Campus in Ellendale, North Dakota. Damit ist der Campus nun vollständig ausgelastet – mit 400 MW kritischer IT-Kapazität – und sichert Applied Digital rund 11 Milliarden US-Dollar an langfristigen Mieterlösen über 15 Jahre.

Neue Wachstumsstufe: Baubeginn für Polaris Forge 2

Parallel zu den Erfolgen in Ellendale hat Applied Digital den Baubeginn für den zweiten Großcampus „Polaris Forge 2“ in Harwood, North Dakota, angekündigt.

Das Projekt soll zunächst 300 MW umfassen und ist auf 1 Gigawatt skalierbar – mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 3 Milliarden US-Dollar.

Zur Finanzierung zog das Unternehmen 112,5 Millionen US-Dollar aus einer 5 Milliarden US-Dollar starken Preferred-Equity-Fazilität mit Macquarie Asset Management. Zudem sicherte sich Applied Digital weitere 50 Millionen US-Dollar an Projektfinanzierung von Macquarie Equipment Capital und 200 Millionen US-Dollar durch eine erweiterte Serie-G-Vorzugsaktienemission.

Ausblick: Applied Digital will zum führenden KI-Infrastrukturbetreiber aufsteigen

Das Management bleibt ehrgeizig: Sobald Polaris Forge 1 vollständig in Betrieb ist, erwartet das Unternehmen eine annualisierte Netto-Betriebsergebnisrate (NOI) von rund 500 Millionen US-Dollar. Mit der Unterzeichnung eines zweiten Großkunden in Harwood soll die Basis für ein NOI-Ziel von 1 Milliarde US-Dollar innerhalb der nächsten fünf Jahre geschaffen werden.

CEO Wes Cummins betonte, dass Applied Digital auf dem Weg sei, zu einem führenden Anbieter von KI- und Hochleistungsrechenzentrumsinfrastruktur in den USA zu werden:

"Unsere Pipeline umfasst mehrere Gigawatt, die Nachfrage steigt rasant, und unsere langfristigen Verträge geben uns Planungssicherheit. Wir sind überzeugt, dass Applied Digital zur nächsten großen KI-zentrierten Data-Center-REIT heranwachsen kann."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Applied Digital Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 29,29EUR auf Nasdaq (10. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





