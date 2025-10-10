Diese US-Seltene-Erden-Aktien knallen jetzt richtig hoch!

Die Aktien von US-amerikanischen Minenunternehmen für Seltene Erden und kritische Mineralien verzeichneten am Donnerstag einen deutlichen Anstieg. Grund hierfür ist die Verschärfung der Exportbestimmungen durch China, welche Spekulationen auslöste, dass die US-Regierung unter Präsident Trump stärker in den Ausbau einer heimischen Lieferkette investieren könnte.

Hintergrund der Kurssteigerungen sind die neuen Exportbestimmungen Chinas. Das Land verlangt von ausländischen Unternehmen nun, Lizenzen für den Export von Produkten zu beantragen, die mehr als 0,1 Prozent Seltene Erden enthalten. Dies gilt auch für Unternehmen, die auf chinesische Technologien zur Extraktion, Raffination oder zum Magnetrecycling angewiesen sind. Mit dieser Maßnahme reagiert die chinesische Regierung auf die wachsende internationale Abhängigkeit von Seltenerd-Materialien, die für eine Vielzahl von Industrien, von der Elektronik bis hin zu militärischen Anwendungen, unverzichtbar sind.

Politische Spannungen zwischen China und den USA

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Treffens zwischen Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump beim APEC-Gipfel in Südkorea werden die Maßnahmen Chinas erwartet. Seltenerden sind schon lange ein Streitpunkt in den Handelsgesprächen zwischen den beiden Großmächten. China dominiert den globalen Markt für diese Rohstoffe, während die USA stark von Importen abhängig sind.

Im Juli unterzeichnete das US-Verteidigungsministerium einen historischen Vertrag mit dem größten US-amerikanischen Seltenerd-Produzenten MP Materials, an dem der Staat beteiligt ist. Dies war der erste Schritt der Trump-Regierung, um die heimische Industrie im Wettbewerb mit China zu stärken. Seitdem haben auch Unternehmen wie Lithium Americas und Trilogy Metals staatliche Investitionen erhalten, was Spekulationen über weitere staatliche Deals anheizte.

Die US-Regierung reagiert auf Chinas Schritt

Die Maßnahmen Chinas erfolgten offenbar im Rahmen einer Strategie, um eine starke Verhandlungsposition beim bevorstehenden Gipfel zu sichern.

Die US-Regierung und die Industrie fordern schon seit längerem eine stärkere Unterstützung der heimischen Seltenerd-Produktion, um nicht länger von China abhängig zu sein. USA Rare Earth und Energy Fuels, obwohl bisher nicht in konkrete Deals mit der Regierung involviert, stehen laut eigenen Aussagen in engem Kontakt mit der Trump-Administration. In einer Stellungnahme betonte MP Materials, dass die neuen Exportbeschränkungen die Notwendigkeit unterstreichen, widerstandsfähige Lieferketten für nationale Sicherheitsinteressen zu schaffen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



