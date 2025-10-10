DAX baut Kaufwelle weiter aus

Nach erfolgreicher Auflösung des zurückliegenden Abwärtstrends Anfang Oktober wurde eindringlich auf ein Folgekaufsignal mit Zielen bei 24.730 und 24.961 Punkten hingewiesen. Ersteres hat der DAX bravourös abgearbeitet und dürfte nun in Richtung des zweiten Kursziels streben. Weiterhin sind Long-Positionen als sehr attraktiv zu bewerten und eignen sich für ein Engagement. Auf der Unterseite bildet nun der Bereich bei 24.300 Punkten einen kurzfristigen Selltrigger in Richtung der Anfang Oktober gerissenen Kurslücke bei 24.162 Punkten. Ein kurzer Dip in diesem Bereich wäre noch unproblematisch, sofern es nicht zu einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb von 24.300 Punkten kommt.

DAX bei 24.611 Punkten

Inverse SKS-Formation erfolgreich aufgelöst, neues Kaufsignal aktiv! 123-Konsolidierung abgeschlossen - Jahresendrallye beginnt! US-Shutdown dauert an! Zwei weitere Zinsschritte in den USA in 2025 erwartet V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus Anlaufmarken nach oben bei 24.639 / 24.710 / 24.884 und 24.961 Punkten, nach unten bei 24.130 / 23.968 / 23.845 und 23.601 Punkten. Gaps bei 24.162 / 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye noch nicht gezündet - Jahresendrallye im Blick VDAX-New VDAX-New der Deutschen Börse (08. Oktober 2025): Bei 16,64% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 17,22%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Trading-Strategie _____________________________________________________________________ Turbo LONG-Schein : DU3T52 Einstieg Stop-Buy-Order : 24.525 Punkte - AKTIV! Kursziel : 24.961 Punkte - Neu Stopp : 24.310 Punkte Renditechance : 40 Prozent Take Profit: 12,28 Euro im Schein Zeithorizont : 4 - 8 Tage _____________________________________________________________________ Weitere Trading-Idee: 1. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte 2. Stop-Sell-Position unter 24.269 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.300 Punkten. Kursziel 24.162 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

DAX Performance Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3T52 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,78 - 8,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.745,90 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.745,90 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.611,26 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.961 Punkte Hebel: 28,01 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ1YN6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,57 - 8,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.450,62 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.450,62 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.611,26 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 28,77 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

