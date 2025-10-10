Warten aufs nächste Kaufsignal

Zoomt man nun in den Kursverlauf seit Mitte Juni etwas tiefer hinein, lässt sich an dieser Stelle ebenfalls der Aufbau einer kleineren inversen SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie, verlaufend um 29,78 Euro, erkennen. In der jüngeren Vergangenheit kam es hierbei zu höheren Tiefs, was auf eine bullische Kontraktion hindeutet. Zweifelsfrei implizieren auch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Tagesbasis eine positive Aufwärtstendenz, bis zu einem größeren Kaufsignal müssen sich Bullen aber noch sehr viel mehr anstrengen. Erst oberhalb von 30,40 Euro dürfte der Stein bei Bayer ins Rollen geraten und Kursgewinne auf 33,60 Euro bzw. den von Analysten favorisierten Kurszielbereich von 34,50 Euro ermöglichen. Auf der Unterseite sollte es jetzt aber nicht mehr unter 26,50 Euro gehen, dies würde nämlich eine deutliche Ausweitung der bisherigen Handelsspanne seit Sommer dieses Jahres mit entsprechenden Abwärtsrisiken zurück auf 25,00 Euro forcieren.

1. Long-Position ab 28,98 Euro eröffnen , Stopp unter 28,25 Euro platzieren. Kursziel 30,40 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3T6V Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,12 - 0,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26,9288 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 26,9288 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 30,40 Euro Hebel: 21,64 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3YDP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,15 - 0,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,4503 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 29,4503 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 17,47 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.