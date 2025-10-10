Noch viel Fantasie im Markt

Nach dem erfolgreichen Ausbruch über die zurückliegende Barriere um 184,48 US-Dollar ist die NVIDIA-Aktie direkt in ihr nächstes Kursziel bei 193,84 US-Dollar beziehungsweise dem 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement gestürmt. Aus der reinen technischen Berechnung seit April dieses Jahres liegt aber noch keine Vollständigkeit der fünften Welle vor, sodass weitere Zugewinne bis auf 219,16 US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen und Monate im Rahmen einer Jahresendrallye sehr wahrscheinlich sind. Die Ausdehnung der fünften Kaufwelle ist nämlich mit der ersten gleichzusetzen und birgt entsprechendes Aufwärtspotenzial von rechnerisch weiteren 12,94 Prozent im Basiswert. Ein negatives Szenario würde sich für die NVIDIA-Aktie dagegen erst unter den Septembertief von 164,07 US-Dollar mit entsprechend Abwärtsrisiken in Richtung 146,77 US-Dollar ergeben.

1. Long-Position ab 195,50 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 187,70 US-Dollar platzieren. Kursziel 219,16 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3UB0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,93 - 0,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 182,5949 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 182,5949 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 192,80 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 219,16 US-Dollar Hebel: 17,80 Kurschance: + 185 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9R44 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,35 - 1,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 208,1335 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 208,1335 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 192,80 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,35 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.