JEFFERIES stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 960 auf 1120 Pence angehoben. Dass die Bank ihre Hongkong-Tochter Hang Seng komplett übernehmen und deshalb den Rückkauf eigener Aktien für drei Quartale aussetze, begeistere ihn nicht, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auf Basis seiner Berechnungen sei die Transaktion vor Berücksichtigung der schätzungsweise überschaubaren Synergien ergebnisneutral (EPS). Trotz seiner angehobenen Schätzungen und einer für 2027 angenommenen Eigenkapitalquote (ROTE) von fast 17 Prozent sehe er nicht genug Kurspotenzial, um seine bisherige Kaufempfehlung beizubehalten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 11,70EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11,2
Kursziel alt: 9,6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
