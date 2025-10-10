Mustang Energy Corp. schließt eine Arrangement-Vereinbarung zur Ausgliederung der Projekte Ford Lake, Roughrider South und Cigar Lake East ab

VANCOUVER, BC – 9. Oktober 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) gibt bekannt, dass das Unternehmen am 9. Oktober 2025 mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Allied Strategic Resource Corp. („Allied“) eine Arrangement-Vereinbarung (die „Arrangement-Vereinbarung“) abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen beabsichtigt, (i) alle seine Rechte, Ansprüche und Anteile an den Konzessionsgebieten Ford Lake, Roughrider South und Cigar Lake East (zusammen die „Konzessionsgebiete“) im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan zu übertragen und (ii) sämtliche Wertpapiere von Allied, die es als Gegenleistung für die Konzessionsgebiete (die „Allied-Aktien“) erhält, auf anteilsmäßiger Basis an die Aktionäre von Mustang auszugliedern (die „Ausgliederung“). Erfolgen soll dies im Rahmen eines gesetzlich vorgeschriebenen Arrangement-Plans (das „Arrangement“) gemäß Teil 9, Abschnitt 5 des Business Corporations Act (British Columbia).

Das Arrangement führt dazu, dass Allied zu einem separaten „meldepflichtigen Emittenten“ in Alberta, British Columbia und Ontario wird und sich auf die Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets Ford Lake konzentrieren kann. Das Konzessionsgebiet Ford Lake wird als Allieds wesentliches Konzessionsgebiet im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects gelten.

Nach Abschluss des Arrangements behält das Unternehmen seine Anteile an den Projekten Brown Lake, Dutton, Yellowstone, 914W, Spur, Thunderbird und Königsstuhl, wobei der strategische Schwerpunkt auf dem Konzessionsgebiet Yellowstone liegen wird.

Konzessionsgebiet Ford Lake

Das Konzessionsgebiet Ford Lake, das sich über drei Claims mit 7.431 Hektar Grundfläche erstreckt, befindet sich in strategischer Lage im östlichen Teil des Athabasca-Beckens, 2 km von der Fox Lake Road und 12 km vom ganzjährig befahrbaren Highway zwischen der Aufbereitungsanlage Key Lake und der Mine McArthur River entfernt. Das Konzessionsgebiet Ford Lake liegt am Rand der Mudjatik Domain und der Wollaston Domain, die mit mehreren Lagerstätten im Zusammenhang stehen. Die bedeutenden Lagerstätten der Mine Key Lake, nur 15 km südöstlich, sowie die Lagerstätte Millennium von Cameco Corp. und die Lagerstätten Gryphon und Phoenix, die von Denison Mines Corp. bearbeitet werden, in weniger als 30 km Entfernung, bezeugen die Urananreicherung des Gebiets. Das jüngste hochgradige Entdeckungsbohrloch von CanAlaska Uranium Ltd. bei Moon Lake liegt etwa 15 km im Nordosten. Auf dem Gelände des Projekts Ford Lake beginnt die Diskordanz in einer Tiefe zwischen 100 und 400 Metern.