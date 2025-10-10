DAX kann Rekord nicht verteidigen – Goldpreis biegt in die Korrektur ein

Der Goldpreis rutscht wieder unter 4000 Dollar. Der starke Dollar belastet die Goldnotierungen kurzfristig. Insgesamt bleibt der Aufwärtstrend aber intakt. Dennoch könnte die Korrektur zunächst noch weiterlaufen. Der Goldpreis ist in zu kurzer Zeit zu schnell gestiegen.

Außerdem fällt der Ölpreis. Der Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas und die Aussicht auf Frieden in der Region führen zu einem Abbau einer Risikoprämie. Die Talfahrt im Ölpreis könnte sich beschleunigen, wenn er die 60-Dollar-Marke als Unterstützung bricht.

Der Börsengang von Ottobock hätte an keinem besseren Tag kommen können. Die Erstnotiz bei 72 Euro ist stattlich. Fällt der Kurs in den kommenden Tagen aber weiter, könnte die gute Stimmung schnell drehen. Beim Ottobock-Börsengang wird wie bei Douglas, dem letzten großen Börsengang in Deutschland im März 2024, der Erlös aus dem Börsengang zur Schuldentilgung verwendet. In beiden Fällen wird nicht hauptsächlich in die Unternehmensentwicklung investiert. Der Ottobock-Börsengang ist zwar auf dem Kurszettel positiv, birgt aber trotzdem viele Fragezeichen.

