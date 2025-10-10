    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax nimmt erneut Kurs auf Rekordmarke

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax könnte neue Höchstmarke vor Wochenende erreichen.
    • Rheinmetall profitiert von Regierungsauftrag für Drohnen.
    • Brenntag-Aktien fallen nach Verkaufsrat der UBS.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax nimmt erneut Kurs auf Rekordmarke
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch vom Vortag könnte sich der Dax vor dem Wochenende zu einer neuerlichen Höchstmarke aufschwingen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte diesen am Freitag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent höher bei 24.665 Zählern. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte leicht zulegen.

    Am Vortag hatte sich der Dax mit dem historischen Hoch von 24.771 Zählern der runden Marke von 25.000 Punkten genähert, hatte die Gewinne anschließend aber fast komplett wieder abgegeben. Nach Einschätzung der Helaba wurde mit dem Rekordhoch des Börsenbarometers ein Kaufsignal ausgelöst. "Zudem mehren sich Hoffnungen auf eine Jahresendrally".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.700,00€
    Basispreis
    21,22
    Ask
    × 11,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.800,00€
    Basispreis
    20,81
    Ask
    × 11,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unter den Einzelwerten könnten Rheinmetall einen Blick wert sein. Laut "Handelsblatt" will die Bundesregierung über 600 Skyranger im Wert von mehr als neun Milliarden Euro zur Drohnenabwehr bestellen. Rheinmetall-Aktien legten im vorbörslichen Handel auf Tradegate leicht zu.

    Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag büßten vorbörslich 3 Prozent ein, nachdem die Bank UBS zum Verkauf der Aktien geraten hatte.

    Bei den Nebenwerten brachen die Papiere von Energiekontor vorbörslich um 11 Prozent ein. Der Wind- und Solarparkentwickler hat die Geschäftsziele wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien deutlich gesenkt./bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 41,20 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 87,52 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.246,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +3,45 %/+32,63 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Dax nimmt erneut Kurs auf Rekordmarke Nach dem Rekordhoch vom Vortag könnte sich der Dax vor dem Wochenende zu einer neuerlichen Höchstmarke aufschwingen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte diesen am Freitag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel 0,2 …