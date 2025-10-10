Leistung des Bürgergelds wird nicht abgeschafft

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Bas hat wenig Verständnis für die Lesart der Union, dass das Bürgergeld mit der geplanten neuen Grundsicherung "Geschichte" ist. Viele Menschen glaubten nun, die Bundesregierung wolle diese Leistung generell abschaffen. "Und das hat vielen Leuten Angst gemacht", kritisierte Bas im ARD-"Morgenmagazin".

Tatsache sei: "Wer mitmacht, der hat überhaupt nichts zu befürchten", betonte die Ministerin. "Deswegen fand ich diesen Satz schwierig: "Das Bürgergeld ist abgeschafft" - weil es suggeriert, als hätten wir die Leistung generell abgeschafft."