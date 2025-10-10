JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihren optimistischen Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns Ausdruck. Die fundamentale Einstufung der Aktie beließ die Expertin auf "Overweight". Sie rechnet mit einer volatilen Berichtssaison und bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBc und Imperial Brands. Dagegen erhalten Nestle und Pernod Ricard den Stempel "Negative Catalyst Watch"./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 75,70EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte