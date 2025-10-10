RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 90 auf 85 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe seine Annahmen für die Profitabilität und die Ergebnisse des Sportartikelkonzerns gesenkt, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei er aber ermutigt von den erzielten Fortschritten des Unternehmens und positiv gestimmt für das Geschäftsjahr 2026./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 59,19EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 90
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
